Волонтера, нашедшего мальчика в уральском лесу, наградят медалью

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин принял решение наградить ведомственной медалью "За отличие" волонтера Павла Карпенко, который нашел заблудившегося в Свердловской области ребенка, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ребенок пропал утром в субботу, 10 июня, на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери и мужчина отпустил его. В итоге мальчик потерялся. В среду ребенок был найден в лесу живым, но в тяжелом состоянии.

"От всей души благодарю каждого, кто не прошел мимо этой беды и, не жалея времени и сил, бросился на поиски малыша, потерянного и забытого родителями в лесу. Особая благодарность — волонтеру, нашедшему обессиленного мальчика, – Павлу Карпенко", — приводит ведомство слова Бастрыкина.

Председатель СК России напомнил, что это четвертый случай за последнее время, когда, объединив усилия, правоохранители и простые граждане спасают детские жизни.

Председатель СКР поблагодарил волонтерские поисковые отряды "Лиза Алерт" и "Сокол" за добрые сердца, неиссякаемую энергию и веру. "Этот случай — очередное подтверждение того, что наша сила — в единстве", — отметил Бастрыкин.