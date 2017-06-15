Четверг станет самым холодным днем этой недели в Москве, считают синоптики

Девушка на Красной площади в Москве во время дождя. Архивное фото

Девушка на Красной площади в Москве во время дождя. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Четверг станет самым холодным днем на этой неделе в Москве, температура соответствует обычным показателям конца апреля, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

"Температура далека от климатической нормы, на семь градусов ниже, днем мы ожидаем только +10… +12 градусов… Такая температура соответствует концу апреля. На этой неделе это самый холодный день", — отметил собеседник агентства.

Минимальная температура в этот день – 2,6 градуса – была зафиксирована 15 июня 1900 года, а самая высокая – 33,9 градуса – в 1998 году.