МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Транспортный комплекс российской столицы полностью готов к проведению матчей Кубка конфедераций в Москве, заявил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

"Подводя итог комплекса мероприятий, которые были в правительстве Москвы, связанные с подготовкой и проведением Кубка конфедераций и чемпионата мира, хочу сказать, что не только транспортная инфраструктура, но и наша спортивная инфраструктура полностью готовы к проведению данных соревнований", — сказал Ликсутов журналистам в четверг.

При этом он отметил, что большое внимание при подготовке уделялось вопросам безопасности и антитеррористической защищенности.

"У нас разработан очень подробный план обеспечения транспортной безопасности. Мы проводили различные учения, тренировки, имитацию различных ситуаций. Могу сказать, что полностью транспортный комплекс к проведению Кубка конфедерации и чемпионату готов", — отметил заммэра.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.