Навигацию на московских ж/д вокзалах переведут на английский

МОСКВА, 15 июн — РИА Недвижимость. Звуковые объявления на всех девяти железнодорожных вокзалах Москвы начали дублировать на английский язык, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.

"Для туристов перевели информацию о графике международных и междугородних поездов. Также на двух языках объявляют правила безопасности, сообщают информацию об услугах и сервисах, которые есть на вокзалах", — отмечается в материалах.

Все объявления, которые звучат на московских вокзалах, записаны в едином стиле. Как и сообщения на русском языке, они объявляются женским голосом. Но информацию о графике движения поездов диктор не сообщает вживую. Для объявлений маршрутов на вокзалах используют заранее записанные на английский язык отдельные слова и фразы. Само предложение выстраивает автоматизированная система. Она подбирает слова в зависимости от маршрута поезда и, к примеру, от того, на какие платформу и путь он прибывает, говорится в сообщении.

Первыми вокзалами, которые "заговорили" по-английски, стали Казанский, Ленинградский и Курский. Сейчас единый стандарт голосовых объявлений действует на всех девяти вокзалах (помимо перечисленных, это Ярославский, Киевский, Белорусский, Павелецкий, Рижский и Савеловский). Единый стандарт звуковых объявлений разработан также для Московского метрополитена. На всех 12 линиях озвучивать названий станций по-английски начали в конце апреля. Объявления в "Ласточках" на Московском центральном кольце (МЦК) также продублировали на английский, говорится в материалах.

Аудиоинформирование на двух языках ввели и в пригородных электричках. Объявления на русском и английском звучат почти в 30 поездах. Среди них экспрессы, которые курсируют на Казанском, Киевском, Горьковском, Ярославском и Курском направлениях, а также часть обычных электричек на Рижском направлении (там расположена станция Тушино — ближайшая к стадиону "Спартак"). Для пассажиров перевели все звучащие в поездах сообщения, включая названия станций, информацию о необходимости соблюдать правила безопасности и иметь при себе проездной документ, о запрете курения в поездах и об особенностях абонементных билетов. Также туристам подскажут, с каких станций пригородных электричек они могут пересесть на МЦК, и предупредят, на каких остановках надо аккуратно спускаться на низкие платформы, уточняется в материалах.

Аудиообъявления на двух языках будут звучать в пригородных поездах только во время проведения матчей Кубка конфедераций. Предполагается, что голосовые сообщения на английском вернутся в электрички к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, говорится в сообщении.