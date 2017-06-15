В Москве на Крымской набережной зажгут 1418 свечей в День памяти и скорби

Томичи зажгли свечи в День памяти и скорби

Томичи зажгли свечи в День памяти и скорби

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Инсталляция из 1418 свечей появится на Крымской набережной в Москве в ночь с 21 на 22 июня в память о каждом дне Великой отечественной войны, сообщается на сайте столичной мэрии.

Мероприятие пройдет в рамках акции "Линия памяти", во время которой каждый желающий сможет зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне войны. На площадке будут присутствовать хранители огня, которые расскажут посетителям о тяжелых военных временах.

Участники акции будут собираться с 19.00, а в 20.00 начнется музыкально-драматический спектакль "Будем жить".

"Первую свечу в 21:30 зажжет участник Великой Отечественной войны, а последнюю — посвященную последнему дню войны — юный правнук свидетеля тех трагичных событий. Затем начнется концерт", — говорится в сообщении.

Свечи будут гореть до полуночи 23 июня, добавили в мэрии.