Срок педпрактики у студентов нужно увеличить, заявил костромской губернатор

КОСТРОМА, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников считает, что срок педагогической практики, которая сейчас длится порядка пяти месяцев, необходимо увеличить, чтобы у студентов было больше времени познакомиться со спецификой работы в школе или детском лагере, сообщает администрация региона.

Ситников посетил загородный лагерь отдыха "Синие дали", где пообщался с воспитателями и вожатым. Глава региона узнал у них, как в лагере организована работа с детьми, в том числе с теми, кто находится в трудной жизненной ситуации, удается ли находить общий язык с ребятами, какие формы работы используются для социализации детей и развития их умений и талантов.

Участники встречи рассказали, что иногда сталкивались с проблемами в общении с детьми, поскольку им приходилось приступать к работе вожатыми после всего лишь четырех-пяти месяцев педагогической практики.

"Сергей Ситников отметил, что сегодня необходимо внести коррективы в образовательные программы, которые используются для обучения студентов педагогических специальностей. Важно, чтобы педагогической практике уделялось как можно больше времени и внимания, ведь только так студент сможет в полной мере познакомиться со всей спецификой работы в школе или детском лагере", — говорится в сообщении.

Глава региона также подчеркнул – по его мнению, в лагерях отдыха не хватает индивидуальной работы, связанной с личностным развитием ребенка.

"Это те ситуации, когда у ребенка очень хорошие задатки художника, он пишет стихи, занимается музыкой. Очень хотелось бы, чтобы в лагерях уделяли этой работе отдельное внимание, чтобы ребята развивали те таланты, которые у них есть", — отметил губернатор.

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