В центре Барнаула коммунальщики раскопали захоронение восемнадцатого века

БАРНАУЛ, 14 июн — РИА Новости. Коммунальщики Барнаула в четверг при проведении ремонтных работ обнаружили захоронение, предположительно относящееся к 18 веку, сообщает СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, предварительно установлено, что на данном участке ранее было захоронение.

"В районе пересечения улицы Ползунова и проспекта Социалистического при проведении ремонтных работ на коммунальных сетях в грунте были обнаружены костные останки людей. Специалистам предстоит установить давность останков, а также какие захоронения осуществлялись на указанной территории ранее. По результатам будет принято процессуальное решение ", — говорится в сообщении.

Между тем, по свидетельству очевидцев, в выкопанной яме видны несколько гробов. Извлечь их сразу не удалось, так как осыпался грунт.

По всей видимости, коммунальщики наткнулись на Петропавловское кладбище Барнаула, закрытое еще в 1772 году. Из числа известных горожан XVIII века здесь были погребены горный специалист, главный командир Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр, а также изобретатель первой в России паровой машины Иван Ползунов.