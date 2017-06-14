Под Пензой беременная экс-заключенная жила с ребенком на 800 рублей в месяц

САРАТОВ, 14 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура заинтересовалась судьбой жительницы Пензенской области, которая после освобождения из мест лишения свободы жила вместе с двухлетним ребенком на 800 рублей в месяц, сообщили в среду в областной прокуратуре.

Как отмечает надзорное ведомство, семью, находящуюся в трудной жизненной ситуации, прокуроры выявили в ходе выездной работы в Наровчатском районе, при этом со стороны органов опеки и попечительства мер для защиты прав ребенка не принималось.

"Единственным доходом семьи, состоящей из матери и ребенка, были детские пособия в размере чуть более 800 рублей в месяц. Документов, удостоверяющих личность, а также подтверждающих ее материнство, у женщины не имелось, что затрудняло возможность реализации ею своих социальных прав, а также законного представительства интересов ребенка", — говорится в сообщении.

Прокурор района взял ситуацию с этой семьей под личный контроль. "Матери будет оказана помощь в оформлении необходимых документов", — отмечается в сообщении.

Как уточнила РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова, ребенку из этой семьи 2 года, его мама сейчас беременная, освободилась из мест лишения свободы со справкой, тогда как другие документы потеряла. По словам собеседницы агентства, глава семьи в настоящее время отбывает наказание в колонии.