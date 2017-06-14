Девять из двенадцати зон отдыха в Москве готовы к купальному сезону

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Девять из двенадцати зон отдыха в Москве готовы к купальному сезону, в том числе пляжи в Серебряном Бору, заявил на пресс-конференции начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василий Марьян.

"К началу летнего периода 2017 года в Москве из 12 зон отдыха с купанием приняты в эксплуатацию девять зон отдыха", — сказал Марьян.

По его словам, приняты такие водные объекты, как Большой Садовый пруд, пляж "Бич Клаб" в Северном административном округе, озеро Белое в Восточном административном округе, Тропарево на юго-западе столицы и Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3 на северо-западе Москвы, а также Большой городской пруд, озера Черное и Школьное в Зеленоградском административном округе.

По словам Марьяна, чтобы обеспечить безопасное купание, водолазы обследовали дно водных объектов. "В ходе летнего сезона водолазное обследование будет проведено с 11 по 14 июля", — добавил он.

Для обеспечения безопасности на воде созданы 24 поисково-спасательные станции. Каждые сутки до 75 спасателей будут дежурить в купальных зонах, до 95 единиц плавсредств, в том числе 80 моторных будут находиться на воде. "В особо жаркий период ежесуточно на дежурстве будут находиться более 100 спасателей", — добавил Марьян.