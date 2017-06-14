Самарские общественники выступили против нового закона о защите животных

САМАРА, 14 июн — РИА Новости. Общественники обеспокоены аспектами закона о защите животных, который, по их мнению, не решает проблему с нападением бродячих животных на людей, и просят оставить вопрос отлова собак на усмотрение регионов, соответствующие обращение было отправлено в Совфед, сообщил РИА Новости председатель правления ассоциации центра общественного взаимодействия Андрей Ишмуратов.

"Я считаю, что закон избыточное внимание уделяет вопросам отлова бродячих собак и вводит способ регулирования численности "отлов-стерилизация-возврат", который нигде в мире не дал положительных результатов в виде снижения числа укусов. Данный порядок никак не учитывает региональную специфику, финансовые возможности муниципалитетов, и грозит полным параличном противоэпидемеологическим мероприятиям", — сообщил собеседник агентства.

Как отметил Андрей Ишмуратов, отзыв на данный законопроект с просьбой дать оценку законопроекту и внести в него соответствующие изменения был направлен в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации.

Новый законопроект предполагает обязательное содержание животных в приютах, запрет их умерщвления и запрет на отлов животных с метками. Кроме того, в проекте законодательного акта указано, что после отлова собаки могут быть стерилизованы и возвращены в естественную среду. Специалисты уверены, что подобный метод неприменим, например, для регионов Крайнего Севера, где недопустимо в условиях зимы выпускать животных на место отлова. При этом, как утверждают общественники, в Самаре, где применяется эвтаназия бродячих животных, произошло трехкратное снижение количества обращений из-за укусов животных.

Общественники предлагают оставить вопрос отлова бездомных животных на усмотрение региональных и муниципальных властей. Как отметил Ишмуратов, регионы могли бы выбрать оптимальное решение исходя из своих финансовых, природных, культурных условий и эпидемиологической ситуации на местах.

Ранее сообщалось, второе чтение в ГД проекта об ответственном отношении к животным перенесли на 21 июня. Документ был принят Госдумой в первом чтении в 2011 году. Доработанная версия проекта ко второму чтению будет включать ряд важных норм, направленных как на защиту животных, так и на защиту людей. В частности, законопроектом будет запрещена работа передвижных дельфинариев и зоопарков; введен список особо опасных парод собак и правила их выгула.