МЧС наградит поисковиков, нашедших мальчика в уральском лесу

Во время поисков пропавшего ребенка на Рефтинском водохранилище

Во время поисков пропавшего ребенка на Рефтинском водохранилище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Два участника поискового отряда, нашедшие четырехлетнего мальчика, потерявшегося 10 июня в лесу близ Рефтинского водохранилища, будут представлены к ведомственным наградам, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков.

Ребенок пропал утром в субботу, 10 июня, на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери и мужчина отпустил его. В итоге мальчик потерялся. В среду ребенок был найден в лесу живым, но в тяжелом состоянии.

"Нашедшие мальчика будут представлены к ведомственным наградам. Их двое", — сказал Щербаков.

Он добавил, что максимальное число участников группировки поиска составило 630 человек. По словам Щербакова, мальчик оказался подготовленным: пил воду из болот, ел побеги сосен. В настоящее время мальчик находится в больнице.

Руководитель отдела криминалистики Следственного комитета России по Свердловской области Никита Савинцев добавил, что развитие ребенка соответствовало 5-6 летнему возрасту.