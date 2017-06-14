МЧС наградит поисковиков, нашедших мальчика в уральском лесу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Два участника поискового отряда, нашедшие четырехлетнего мальчика, потерявшегося 10 июня в лесу близ Рефтинского водохранилища, будут представлены к ведомственным наградам, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергей Щербаков.
"Нашедшие мальчика будут представлены к ведомственным наградам. Их двое", — сказал Щербаков.
Он добавил, что максимальное число участников группировки поиска составило 630 человек. По словам Щербакова, мальчик оказался подготовленным: пил воду из болот, ел побеги сосен. В настоящее время мальчик находится в больнице.
Руководитель отдела криминалистики Следственного комитета России по Свердловской области Никита Савинцев добавил, что развитие ребенка соответствовало 5-6 летнему возрасту.