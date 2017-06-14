Спасатели предупредили жителей Подмосковья о резком ухудшении погоды

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дождь с грозой, усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в среду на территории Московской области, непогода может привести к повреждению ЛЭП и повалу деревьев, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

"Четырнадцатого июня в Подмосковье ожидается дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

По его словам, есть вероятность повреждения линий электропередачи, частичного повала деревьев и широкоформатных рекламных конструкций. Кроме того, возможны заторы на дорогах и повреждения автотранспорта.

Спасатели в целях безопасности рекомендуют жителям региона по возможности оставаться в домах. Личный автотранспорт следует поставить в гараж, а при его отсутствии припарковать машину подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.