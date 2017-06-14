США
14.0614 июня14:11МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Рабочие демонтировали забор вокруг парка "Зарядье"

14:1014.06.2017
(обновлено: 14:11 14.06.2017)
070
© РИА Новости / Владимир АстапковичРабочие во время строительства ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фотоРабочие во время строительства ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Увидеть, как преобразился исторический район Зарядье, горожане могут уже сейчас — рабочие демонтировали забор вокруг строящегося парка. Территория, где раньше находилась гостиница "Россия", была скрыта от глаз москвичей более 10 лет. Об этом сообщает сайт mos.ru.

Заканчивается формирование четырех природных зон парка и строительство некоторых объектов. В их числе парящий мост, ледяная пещера, медиацентр, стеклянная кора и другие. Также начались работы по благоустройству: например, здесь будет использована инновационная система мощения, благодаря которой пешеходные дорожки органично впишутся в ландшафт. Гранитные плиты будут чередоваться с газоном, который укрепят специальной георешеткой. Она сформирует единую прочную структуру, способную выдерживать большие нагрузки. В "Зарядье" установят светящиеся скамьи и лавочки из природных материалов. А летний амфитеатр на две тысячи мест станет самым крупным объектом зеленой зоны. Его накроют стеклянной корой — прозрачной крышей, которая поможет поддерживать комфортную температуру и круглогодично выращивать разнообразные растения. Здесь планируется высадить южные растения экосистемы города Сочи.

Парк украсит двухуровневая набережная. Ее нижний уровень будет опустят к воде, а наверху обустроят пешеходную зону. Для спуска в сторону набережной построят широкую лестницу. Рядом появится вход в подземный музей. В него можно будет попасть пешком или на лифте. Главным экспонатом станет фрагмент Китайгородской стены, обнаруженный во время раскопок. Выставочный зал сможет вмещать группы из 40 человек. Стены и полы будут выполнены в черном архитектурном бетоне. В полу сделают витрину площадью 15 квадратных метров, где можно будет разглядеть фундамент стены.

На территории всего "Зарядья" практически не будет ограждений, чтобы гости могли прогуливаться по траве, отдыхать на склонах и луговых полянах, не встречая препятствий в виде заборов и бордюров. В ландшафтных зонах высадят более 600 деревьев, свыше восьми тысяч кустарников и более 120 видов цветов, трав и даже ягод.

Откроется "Зарядье" к 870-летию Москвы. Парк соединит пешеходные и туристические маршруты — от улицы Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор. Вход будет бесплатным и круглосуточным.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена