Рабочие демонтировали забор вокруг парка "Зарядье"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Увидеть, как преобразился исторический район Зарядье, горожане могут уже сейчас — рабочие демонтировали забор вокруг строящегося парка. Территория, где раньше находилась гостиница "Россия", была скрыта от глаз москвичей более 10 лет. Об этом сообщает сайт mos.ru.

Заканчивается формирование четырех природных зон парка и строительство некоторых объектов. В их числе парящий мост, ледяная пещера, медиацентр, стеклянная кора и другие. Также начались работы по благоустройству: например, здесь будет использована инновационная система мощения, благодаря которой пешеходные дорожки органично впишутся в ландшафт. Гранитные плиты будут чередоваться с газоном, который укрепят специальной георешеткой. Она сформирует единую прочную структуру, способную выдерживать большие нагрузки. В "Зарядье" установят светящиеся скамьи и лавочки из природных материалов. А летний амфитеатр на две тысячи мест станет самым крупным объектом зеленой зоны. Его накроют стеклянной корой — прозрачной крышей, которая поможет поддерживать комфортную температуру и круглогодично выращивать разнообразные растения. Здесь планируется высадить южные растения экосистемы города Сочи.

Парк украсит двухуровневая набережная. Ее нижний уровень будет опустят к воде, а наверху обустроят пешеходную зону. Для спуска в сторону набережной построят широкую лестницу. Рядом появится вход в подземный музей. В него можно будет попасть пешком или на лифте. Главным экспонатом станет фрагмент Китайгородской стены, обнаруженный во время раскопок. Выставочный зал сможет вмещать группы из 40 человек. Стены и полы будут выполнены в черном архитектурном бетоне. В полу сделают витрину площадью 15 квадратных метров, где можно будет разглядеть фундамент стены.

На территории всего "Зарядья" практически не будет ограждений, чтобы гости могли прогуливаться по траве, отдыхать на склонах и луговых полянах, не встречая препятствий в виде заборов и бордюров. В ландшафтных зонах высадят более 600 деревьев, свыше восьми тысяч кустарников и более 120 видов цветов, трав и даже ягод.

Откроется "Зарядье" к 870-летию Москвы. Парк соединит пешеходные и туристические маршруты — от улицы Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор. Вход будет бесплатным и круглосуточным.