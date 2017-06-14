США
14.0614 июня13:28МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Ярославский вундеркинд хочет создать химическое топливо для ракет

12:4314.06.2017
(обновлено: 13:00 14.06.2017)
05822
© Фото : из личного архива семьи РаевскихИлья РаевскийИлья Раевский
© Фото : из личного архива семьи Раевских

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Илья Раевский из Ярославской области, год назад пожаловавшийся Владимиру Путину на то, что не может поехать в лагерь для одаренных детей, с тех пор успел побывать и в "Сириусе", и в "Артеке". Также он решил создать химическое топливо для ракет и открыть детский научный центр.

Начало учебного года
© РИА Новости / Александр Паниотов
Перейти в фотобанк
Педагог: ярославский вундеркинд неслучайно учится в сельской школе
Илье десять лет, и он уже перешел в седьмой класс. Во время прошлогодней прямой линии с президентом мальчик спросил, почему из-за юного возраста его не берут в лагеря "Сириус" и "Артек". Владимир Путин счел это "явным упущением", которое пообещал исправить.

В день очередной прямой линии с главой государства, 15 июня, Илью пригласили в Останкино. Перед эфиром с президентом мальчик на всю страну расскажет о личных итогах прошедшего года. Своими успехами и планами Илья и его семья поделились и с корреспондентом РИА Новости.

© Фото : из личного архива семьи РаевскихИлья Раевский
© Фото : из личного архива семьи Раевских
Илья Раевский

Все по-честному

Задавая вопрос президенту, мальчик мечтал попасть хотя бы в один лагерь, но ему дали путевки сразу в два, и тем же летом он побывал и в "Сириусе", и в "Артеке". Илья говорит, что поездка в лагеря – его самое главное впечатление за прошедший год. При этом больше понравилось в "Сириусе" — там ему было проще найти общий язык со сверстниками, потому что они интересуются наукой.

Единственное, что расстраивало мальчика, — некоторые люди считали, что путевки ему достались нечестным путем.

"Ребята после моего вопроса президенту, многие одноклассники и знакомые говорили мне: вот тебе повезло, ты мажор, ты выпросил путевку у президента, хотя я задавал вопрос не о себе, а о том, чтобы изменения в правила про таких, как я, включили в программу "Одаренные дети". Я просто участвовал в конкурсе ("Задай вопрос президенту". — Ред.)!" — написал Илья в своем блоге.

В числе личных достижений школьника за год – получение статуса губернаторского стипендиата, медаль "Одаренный ребенок", кроме того, имя Ильи внесли в международную энциклопедию "Лучшие в образовании".

Юный изобретатель

Еще в "Сириусе" Илья заявил, что создает устройство из области личной экологической безопасности. Сейчас оно почти готово.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Матвиенко: для вундеркиндов нужны особые условия при поступлении в вуз
"Экологический прибор – это маленькая коробочка, которую ты носишь с собой. Если там, где ты находишься, хороший воздух, можно играть и гулять, то лампочка на приборе будет показывать зеленый цвет. Если здесь можно играть, но немного, будет желтый цвет. А если цвет красный, то здесь находиться вообще нельзя, можно отравиться", — так объясняет Илья концепцию своего изобретения.

По его словам, программа для прибора уже написана, а корпус собран наполовину.

"Пока что я не презентовал его нигде. Но это изобретение я буду патентовать", — подчеркивает мальчик.

Еще одна его идея – создание экструдера, устройства, которое будет производить из пластиковых бутылок нити для 3D-принтера. Сейчас устройство на уровне чертежа, но примерно через год в планах Ильи создать как минимум два экструдера.

В "Сколково" — как дома

Но главной любовью мальчика остается химия, именно с ней он намерен связать свою жизнь. На днях они с мамой Аллой Владимировной вернулись из "Сколково", где были уже в третий раз. Женщина говорит, что сын твердо намерен поступать в Сколковский институт науки и технологий.

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в студии Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин обещал исправить упущение с лагерями отдыха и вундеркиндами
"Его там ждут в 14 лет, когда он окончит школу", — поясняет мама вундеркинда.

По словам Аллы Владимировны, в "Сколково" мальчику настолько нравится, что он чувствует себя там как дома. И он видит себя именно там – в месте, где готовят ученых мирового уровня и где студенты живут одной большой семьей.

"Я хочу изобретать химическое топливо для ракет", — заявляет Илья.

Его мама вспоминает забавную историю. Для поездки в "Сколково" она выбрала для сына деловой стиль. Мальчик попал на встречу к академику Александру Кулешову.

"Илья в галстуке, в костюме, а тот сидит в джинсах и майке. И вдруг он говорит: ты что сюда как бюрократ пришел? Илья сильно покраснел, а я думаю: господи, как ребенок это выдержит? Тут он (Кулешов. – Ред.) смягчился, подозвал его, пиджак снял, рукава на рубашке закатал, галстук снял, сунул в карман рогатку с логотипом "Сколково" – вот так лучше. Говорит: главное – наука, а эти костюмы – это все для бюрократов", — рассказывает Алла Владимировна.

Школьник за партой. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Минобороны РФ откроет школы для вундеркиндов
Теперь Илья наотрез отказывается от костюмов и галстуков, куда бы ни поехал. Впрочем, сделать это ему было нетрудно. "Если честно, я костюмы никогда особо не любил, в них жарко", — говорит школьник.

Детский научный центр

Семья поддерживает Илью во всем. Вот и в идее открыть детский научный центр поддержала.

"Я учусь в сельской школе и не могу говорить с моими сверстниками о науке на равных. Большинство из них даже не знает, что такое 3D-принтер. Это навело меня на мысль создать центр, где все дети могли бы обучаться этой новизне науки и техники", — поясняет мальчик.

Поддержки у властей, по словам Алла Владимировны, семья пока не нашла, и поэтому заведение буквально на днях открыли в помещении старого магазина на свои деньги, с помощью волонтеров и знакомых.

В будущем планируется организовать в центре бесплатные обучающие курсы. Но пока что там проводятся только платные мастер-классы различной тематики – например, по 3D-моделированию, робототехнике, прототипированию. В центре также есть лаборатория научных игрушек и "мягкая комната", где проходят испытания квадрокоптеров.

"Мы предприниматели, но не богачи, у нас нет больших денег. Для того чтобы открыть этот центр, пришлось что-то продать… Конечно, нам бы хотелось, чтобы нам помогли власти или просто спонсоры-единомышленники", — говорит Алла Владимировна.

В числе преподавателей будет и сам Илья. "Я буду вести курс программирования и, возможно, буду проводить с ребятами химические эксперименты", — говорит он.

А его мама, которая не нарадуется успехам сына, заверяет – в Илье есть и педагогическая жилка.

© Фото : из личного архива семьи РаевскихИлья Раевский
© Фото : из личного архива семьи Раевских
Илья Раевский
Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена