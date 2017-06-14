Ярославский вундеркинд хочет создать химическое топливо для ракет

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Илья Раевский из Ярославской области, год назад пожаловавшийся Владимиру Путину на то, что не может поехать в лагерь для одаренных детей, с тех пор успел побывать и в "Сириусе", и в "Артеке". Также он решил создать химическое топливо для ракет и открыть детский научный центр.

Илье десять лет, и он уже перешел в седьмой класс. Во время прошлогодней прямой линии с президентом мальчик спросил, почему из-за юного возраста его не берут в лагеря "Сириус" и "Артек". Владимир Путин счел это "явным упущением", которое пообещал исправить.

В день очередной прямой линии с главой государства, 15 июня, Илью пригласили в Останкино. Перед эфиром с президентом мальчик на всю страну расскажет о личных итогах прошедшего года. Своими успехами и планами Илья и его семья поделились и с корреспондентом РИА Новости.

© Фото : из личного архива семьи Раевских Илья Раевский © Фото : из личного архива семьи Раевских Илья Раевский

Все по-честному



Задавая вопрос президенту, мальчик мечтал попасть хотя бы в один лагерь, но ему дали путевки сразу в два, и тем же летом он побывал и в "Сириусе", и в "Артеке". Илья говорит, что поездка в лагеря – его самое главное впечатление за прошедший год. При этом больше понравилось в "Сириусе" — там ему было проще найти общий язык со сверстниками, потому что они интересуются наукой.

Единственное, что расстраивало мальчика, — некоторые люди считали, что путевки ему достались нечестным путем.

"Ребята после моего вопроса президенту, многие одноклассники и знакомые говорили мне: вот тебе повезло, ты мажор, ты выпросил путевку у президента, хотя я задавал вопрос не о себе, а о том, чтобы изменения в правила про таких, как я, включили в программу "Одаренные дети". Я просто участвовал в конкурсе ("Задай вопрос президенту". — Ред.)!" — написал Илья в своем блоге.

В числе личных достижений школьника за год – получение статуса губернаторского стипендиата, медаль "Одаренный ребенок", кроме того, имя Ильи внесли в международную энциклопедию "Лучшие в образовании".

Юный изобретатель



Еще в "Сириусе" Илья заявил, что создает устройство из области личной экологической безопасности. Сейчас оно почти готово.

"Экологический прибор – это маленькая коробочка, которую ты носишь с собой. Если там, где ты находишься, хороший воздух, можно играть и гулять, то лампочка на приборе будет показывать зеленый цвет. Если здесь можно играть, но немного, будет желтый цвет. А если цвет красный, то здесь находиться вообще нельзя, можно отравиться", — так объясняет Илья концепцию своего изобретения.

По его словам, программа для прибора уже написана, а корпус собран наполовину.

"Пока что я не презентовал его нигде. Но это изобретение я буду патентовать", — подчеркивает мальчик.

Еще одна его идея – создание экструдера, устройства, которое будет производить из пластиковых бутылок нити для 3D-принтера. Сейчас устройство на уровне чертежа, но примерно через год в планах Ильи создать как минимум два экструдера.

В "Сколково" — как дома



Но главной любовью мальчика остается химия, именно с ней он намерен связать свою жизнь. На днях они с мамой Аллой Владимировной вернулись из "Сколково", где были уже в третий раз. Женщина говорит, что сын твердо намерен поступать в Сколковский институт науки и технологий.

"Его там ждут в 14 лет, когда он окончит школу", — поясняет мама вундеркинда.

По словам Аллы Владимировны, в "Сколково" мальчику настолько нравится, что он чувствует себя там как дома. И он видит себя именно там – в месте, где готовят ученых мирового уровня и где студенты живут одной большой семьей.

"Я хочу изобретать химическое топливо для ракет", — заявляет Илья.

Его мама вспоминает забавную историю. Для поездки в "Сколково" она выбрала для сына деловой стиль. Мальчик попал на встречу к академику Александру Кулешову.

"Илья в галстуке, в костюме, а тот сидит в джинсах и майке. И вдруг он говорит: ты что сюда как бюрократ пришел? Илья сильно покраснел, а я думаю: господи, как ребенок это выдержит? Тут он (Кулешов. – Ред.) смягчился, подозвал его, пиджак снял, рукава на рубашке закатал, галстук снял, сунул в карман рогатку с логотипом "Сколково" – вот так лучше. Говорит: главное – наука, а эти костюмы – это все для бюрократов", — рассказывает Алла Владимировна.

Детский научный центр



Теперь Илья наотрез отказывается от костюмов и галстуков, куда бы ни поехал. Впрочем, сделать это ему было нетрудно. "Если честно, я костюмы никогда особо не любил, в них жарко", — говорит школьник.

Семья поддерживает Илью во всем. Вот и в идее открыть детский научный центр поддержала.

"Я учусь в сельской школе и не могу говорить с моими сверстниками о науке на равных. Большинство из них даже не знает, что такое 3D-принтер. Это навело меня на мысль создать центр, где все дети могли бы обучаться этой новизне науки и техники", — поясняет мальчик.

Поддержки у властей, по словам Алла Владимировны, семья пока не нашла, и поэтому заведение буквально на днях открыли в помещении старого магазина на свои деньги, с помощью волонтеров и знакомых.

В будущем планируется организовать в центре бесплатные обучающие курсы. Но пока что там проводятся только платные мастер-классы различной тематики – например, по 3D-моделированию, робототехнике, прототипированию. В центре также есть лаборатория научных игрушек и "мягкая комната", где проходят испытания квадрокоптеров.

"Мы предприниматели, но не богачи, у нас нет больших денег. Для того чтобы открыть этот центр, пришлось что-то продать… Конечно, нам бы хотелось, чтобы нам помогли власти или просто спонсоры-единомышленники", — говорит Алла Владимировна.

В числе преподавателей будет и сам Илья. "Я буду вести курс программирования и, возможно, буду проводить с ребятами химические эксперименты", — говорит он.

А его мама, которая не нарадуется успехам сына, заверяет – в Илье есть и педагогическая жилка.