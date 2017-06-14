В ЕР рассказали о планах по реализации инициативы с георгиевской лентой

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко планирует внести в Госдуму законопроект о придании георгиевской ленте статуса официального символа Победы после консультаций во фракции.

"Сегодня я предлагаю придать георгиевской ленте официальный статус символа Победы и ратного подвига нашего народа, и внести поправки в соответствующие законодательные акты", — заявил Ревенко в ходе пленарного заседания в Госдуме.

"Я чувствую поддержку коллег, однако планирую внести данную законодательную инициативу после официальных консультаций и одобрения фракцией", — пояснил Ревенко РИА Новости.

Депутат также отметил, что в РФ с каждым годом увеличивается количество дельцов, которые используют общепринятые символы Победы в рекламных целях, "когда цинично для большей выручки используют символы для рекламы товаров и услуг, не имеющих отношения к Победе".

"Мы с коллегами из предпринимательской платформы партии "Единая Россия" уже обсуждали эту проблему. Договорились донести сигнал в регионы, а для тех, у кого с чувством меры совсем плохо, проработать и подумать над поправками в законы о рекламе и о защите прав потребителей, чтобы прекратить этот ежегодный разгул предпринимательской активности", — пояснил он.