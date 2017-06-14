Сенатор Лахова предложила создать институт, продвигающий женщин во власти

ВЕНА, 14 июн — РИА Новости. Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова предлагает государству создать институт, продвигающий женщину во власти.

"Настало время, чтобы мы выделили институт, который будет заниматься межведомственным анализом в вопросах продвижения женщин на уровень принятия решений. У нас несовершенна еще статистика… Не всегда мы можем собрать полный объем данных о положении, в каком находится на сегодняшний день женщина", — сказала Лахова в интервью РИА Новости.

Сенатор отметила, что у Союза женщин России есть ресурсный центр. "Но для того, чтобы институт работал и был какой-то заказ, об этом должно государство подумать", — добавила Лахова.

По ее словам, в настоящее время конкретные предложения о таком институте пока не сформулированы.

"Но есть же национальная стратегия защиты интересов женщин, а раз она есть, то я считаю, что надо проблемные вопросы поднять, сформулировать их и довести до сведения", — сказала Лахова.

В марте премьер Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин. Документ предполагает разработку за 2017–2018 годы мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах, а начиная с 2019 года их реализацию. В рамках стратегии планируется определить инструменты, которые будут обеспечивать эффективность вовлечения женщин в экономику и увеличивать их представительство на различных уровнях принятия решений.

Среди других задач — преодоление гендерных стереотипов, снижение насилия в отношении женщин, проблема совмещения женщиной профессиональных и семейных обязанностей, вопрос разницы в оплате труда женщин и мужчин.