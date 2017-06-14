Российский сенатор рассказала о недостатках механизма усыновления за рубеж

ВЕНА, 14 июн — РИА Новости. Российские власти в настоящий момент не имеют полноценного механизма отслеживания судьбы отданных на усыновление за рубеж детей, сообщила РИА Новости сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

"В основном, (доступ имеют) там консульские отделы, мы на них всегда возлагали (обязанность). Но когда мы отдаем ребенка в семью в одном штате, через какой-то промежуток времени мы проверяли судьбу некоторых детей, и они оказывались во втором или третьем штате. Ну, не устраивает их ребенок. А мы отдали и все, а дальше нет механизма отслеживания (их судьбы)", — сказала она.

Она напомнила, что после запрета отдавать детей на усыновление в США российских мальчиков и девочек забирают в свои семьи европейцы. "Плохо, что мы и в Европу (детей) отдаем. Я все время говорю, что нам надо развернуться в другом направлении. Мы должны сделать все, чтобы только в экстремальной ситуации можно было бы лишать родительских прав и отбирать детей, а так надо этой семьей заниматься и помогать, чтобы ребенок в ней оставался", — сказала она.

По наблюдениям сенатора, в настоящее время в России работа по профилактике сиротства усилилась. "Меньше стало детей в банке (сирот и оставшихся без попечения родителей — ред.), количество сиротских учреждений в регионах, где целенаправленно работают, тоже сокращается", — отметила она.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Россия не сможет вернуться к обсуждению вопроса об усыновлении американцами российских сирот, пока органы опеки РФ не будут контролировать судьбу усыновленных детей на территории всех штатов.