КПРФ намерена осенью представить проект о всероссийской реновации жилья

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. КПРФ намерены в осеннюю сессию внести в Госдуму законопроект, который будет распространять программу реновации жилья на всю Россию, сообщил депутат от компартии Юрий Афонин.

Госдума в среду рассмотрит в третьем чтении законопроект о реновации жилья в Москве.

"В период осенней сессии мы, конечно, должны внести в Госдуму такой законопроект, — сказал Афонин журналистам.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в начале апреля предложил Госдуме направить президенту РФ Владимиру Путину предложение по реализации программы по реновации жилья не только в Москве, но и по всей стране. Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также предлагал распространить на всю страну столичную программу по расселению "хрущевок", если она пройдет успешно.

Позднее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что сносить пятиэтажные дома в российских регионах пока не планируется. При этом члены комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению считают, что программа переселения из пятиэтажек в новое жилье могла бы быть распространена на другие регионы, обладающие достаточными для этого финансовыми и организационными ресурсами. Такую возможность, по их мнению, следует предусмотреть в федеральном законодательстве.