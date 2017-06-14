Путин заявил, что в России не притесняют гомосексуалов

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Представители нетрадиционной сексуальной ориентации открыто заявляют об этом в России, многие из них добиваются выдающихся результатов в своей профессии и имеют госнаграды, рассказал президент России Владимир Путин.

"Я хочу вам сказать, что у нас нет никаких ограничений и притеснений… Больше того, очень многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними поддерживаем отношения. Многие из них добиваются выдающихся результатов в своих видах деятельности. Они получают даже государственные награды, ордена за свои успехи. Никаких ограничений нет", — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма, показанного на телеканале Showtime.

При этом Путин напомнил о том, что в России действует закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

"Есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. И, знаете, логика этого закона в том, чтобы дать детям спокойно вырасти, не влияя на их сознание. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную. И с этого момента, когда он становится взрослым, совершеннолетним, а совершеннолетие по нашему закону наступает с 18 лет, никаких ограничений вообще нет. Ограничений и так нет", — сказал Путин.

Также российский лидер обратил внимание на то, что в России обстановка по этому вопросу отличная от стран, где исповедуется ислам.

"У нас все-таки нет такой ситуации, как в некоторых, скажем, исламских странах, где смертная казнь грозит гомосексуалистам. В принципе, у нас достаточно общество либеральное. Нет запрета никакого", — отметил российский лидер.

Путин также рассказал, что, по его мнению, он как глава государства считает долгом поддерживать традиционные семейные ценности.

"Я как глава государства сегодня считаю своим долгом поддерживать традиционные ценности, семейные. Почему? Потому что однополые браки детей не производят, а нам нужно позаботиться о рождаемости в стране. При этом никто не говорит, что нужно кого-то преследовать", — заявил президент РФ.