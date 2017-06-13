Кузнецова: занятость подростков поспособствует борьбе с педофилией

САРАТОВ, 13 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В России наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, одной из мер по борьбе с этой негативной тенденцией может стать организация занятости подростков, заявила во вторник уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

По ее словам, в целом число преступлений против несовершеннолетних сокращается, однако растет число преступлений против половой неприкосновенности детей.

"Именно забота об этой сфере, понимание, что есть некая негативная тенденция, она, безусловно, заставляет думать о том, что делать, чтобы этого не было… (Прорабатывается) ряд мер, в том числе занятость подростков, особенно в летний период", — сказала Кузнецова журналистам во время визита в Саратов.

Она напомнила, в Госдуме прорабатывается инициатива по созданию реестра лиц, которые покушались на половую неприкосновенность детей, так называемого "реестра педофилов", чтобы они не смогли уже трудоустроиться в учреждения, где присутствуют дети, и имели ряд других ограничений. "Также (нужен) административный надзор, по крайней мере мы об этом говорим, что это важно, чтоб они (педофилы) постоянно сопровождались", — отметила омбудсмен.

Ранее Минздрав Саратовской области своим приказом обязал главврачей больниц незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о случаях беременности девочек до 16 лет и ее прерывания, о поступлении малолетних рожениц, а также о выявлении нарушений целостности девственной плевы и заболеваний, передающихся половым путем, у девочек младше 16 лет. В ведомстве поясняли, что приказ нацелен на информирование правоохранителей о фактах посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

После широкого общественного резонанса приказ был отменен, хотя детский омбудсмен области Татьяна Загородняя в целом поддержала этот документ, но отметила, что выступает против пункта приказа относительно девочек, лишенных девственности. По данным СУСК по региону, в области наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с 173 случаев в 2015 году до 191 — в 2016-м.