Кузнецова: занятость подростков поспособствует борьбе с педофилией

САРАТОВ, 13 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В России наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, одной из мер по борьбе с этой негативной тенденцией может стать организация занятости подростков, заявила во вторник уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
"Именно забота об этой сфере, понимание, что есть некая негативная тенденция, она, безусловно, заставляет думать о том, что делать, чтобы этого не было… (Прорабатывается) ряд мер, в том числе занятость подростков, особенно в летний период", — сказала Кузнецова журналистам во время визита в Саратов.
Она напомнила, в Госдуме прорабатывается инициатива по созданию реестра лиц, которые покушались на половую неприкосновенность детей, так называемого "реестра педофилов", чтобы они не смогли уже трудоустроиться в учреждения, где присутствуют дети, и имели ряд других ограничений. "Также (нужен) административный надзор, по крайней мере мы об этом говорим, что это важно, чтоб они (педофилы) постоянно сопровождались", — отметила омбудсмен.
После широкого общественного резонанса приказ был отменен, хотя детский омбудсмен области Татьяна Загородняя в целом поддержала этот документ, но отметила, что выступает против пункта приказа относительно девочек, лишенных девственности. По данным СУСК по региону, в области наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с 173 случаев в 2015 году до 191 — в 2016-м.