Омбудсмен Кузнецова рассказала об увлечениях своих детей

САРАТОВ, 13 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова в ходе визита в Саратов рассказала об увлечениях своих детей.

"Старшая Мария, ей 11 лет, она играет на гитаре, очень любит палеонтологию. Вторая дочка Даша, ей 9 лет, она написала небольшую книжечку, играет на флейте. Потом Иван, он играет на аккордеоне, ему 7 лет, скоро пойдет в школу. Потом Николай, ему 5 лет, он любит рисовать. Потом Тимофей, ему 3 года, он все, наверное, любит делать, очень озорной такой ребенок", — сказала Кузнецова журналистам.

Она добавила, что младшему ребенку, Левочке, полтора года.