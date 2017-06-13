Миронов назвал неэтичными действия Навального по организации акции 12 июня

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава ФБК Алексей Навальный, призывая людей к несанкционированному митингу в Москве 12 июня, просто использовал их, в том числе молодежь и подростков, в качестве своего политического материала, что неэтично, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Сознательный призыв в нарушение принятого решения выводить в том числе молодежь и подростков на Тверскую, мне кажется, мягко говоря, неэтичным, если не сказать подлым. То, что демонстрирует нам главный идеолог и организатор господин Навальный, я считаю, что это использование людей в своих личных целях, как политический материал. Для меня это главный вывод тех акций, которые прошли", — сказал Миронов журналистам.

Депутат добавил, что подобные действия не пройдут для Навального просто так, "господину Навальному аукнется не от властей, а от тех, кого он призывает нарушать закон".

За призывы к несанкционированной акции Навальный был арестован на 30 суток. Как сообщил РИА Новости юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, адвокаты политика в ближайшее время в Мосгорсуде оспорят решение о его аресте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действия группы провокаторов во время несанкционированной акции в Москве 12 июня несли опасность для граждан.

В Москве в понедельник прошел митинг протеста на проспекте Академика Сахарова. По последним данным ГУМВД столицы, в нем приняли участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Заявка на проведение митинга на проспекте Сахарова, поданная директором Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романом Рубановым, была согласована столичными властями.

При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Столичная полиция заявляла, что будет пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу, где должны были пройти народные гуляния в День России. Тем не менее, по данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице участвовали порядка 4,5 тысячи человек, были задержаны более 150 участников.