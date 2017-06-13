Глава КЧР в День России наградил орденами жителей республики

ЧЕРКЕССК, 13 июн — РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов наградил в День России высшей государственной наградой республики — орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" архиепископа Пятигорского и черкесского Феофилакта. Также подписан указ о награждении орденом председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия КЧР Исмаила-Хаджи Бердичева.

Кроме того, в День России были вручены госнаграды жителям республики, отличившимся в искусстве, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, строительстве и других областях, сообщает пресс-служба главы КЧР.

"У каждого из нас есть своя малая родина, свой кусочек России, который мы любим, которым дорожим и гордимся. Но очень важно осознавать, что именно из любви к своей республике, городу и посёлку и складывается та большая любовь, имя которой — любовь к России. Наша республика и Россия крепнут и развиваются, прежде всего, усилиями своих граждан. И государственные награды, которые мы сегодня вручаем — это признание вашего профессионализма, ответственности и усердия", —цитирует пресс-служба слова Темрезова.

Также в рамках празднования Дня России в КЧР почетное звание "Заслуженный спасатель Российской Федерации" получил спасатель международного класса Дмитрий Геращенко, который более 20 лет работает в Карачаево-Черкесском поисково-спасательном отряде МЧС России.

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