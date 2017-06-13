Программу реновации поддерживают 67% москвичей, показал опрос

МОСКВА, 13 июн — РИА Недвижимость. Программу реновации поддерживают 67% москвичей, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Знают о существовании программы реновации, предусматривающей снос ветхих пятиэтажек в Москве, 98% столичных жителей, говорится в материалах.

"Уровень поддержки программы в городе в целом остается высоким: среди москвичей, слышавших о масштабной программе по сносу ветхого жилья, 67% на конец мая поддерживают программу, 15% – выступают против ее реализации", — сообщается в них.

По данным центра, о программе не знают только 2% жителей столицы, а 54% из знающих специально интересуются данной темой.

"Жители зон реновации высказываются еще более единодушно: более трех четвертей — 80% — поддерживают программу реновации жилья, 71% ожидают улучшения условий жизни в результате участия в ней", — отмечается в сообщении. Также, по данным исследования, жители районов, в которых может быть реализован проект, знают о таких гарантиях, как переселение участников программы в пределах района и предоставление равнозначных квартир в новостройках.

Опрос был проведен с 27 по 30 мая, в нем приняли участие 1,6 тысячи жителей Москвы. Ранее ВЦИОМ проводил опросы на эту тему в апреле и в середине мая.