Свыше 23 тысяч жителей КЧР приняли участие в праздновании Дня России

ЧЕРКЕССК, 13 июн — РИА Новости. Более 23 тысяч жителей Карачаево-Черкесии приняли участие в праздновании Дня России, сообщил РИА Новости представитель прессс-службы главы КЧР.

"Главное праздничное мероприятие, которое прошло в республиканской столице, открылось Гимном России, который хором исполнили все присутствующие. В течение дня в Черкесске перед участниками и гостями праздника выступали творческие коллективы из столицы республики и муниципальных районов", — сказал собеседник агентства.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, поздравляя собравшихся, отметил, что Россия всегда "шла своим собственным, неповторимым путем, в основе которого лежат демократические ценности, гражданский мир и согласие".

"Современные позиции России — это результат многолетнего труда предыдущих и нынешних поколений наших граждан. Именно люди неизменно являются главной силой и богатством российского государства. Это ветераны войны и труда, активная молодежь, спортсмены, учителя, врачи, социальные и творческие работники, аграрии и животноводы. Все те, кто своим опытом, талантами и целеустремленностью делают нашу страну еще более сильной державой", — цитирует пресс-служба слова Темрезова.

Глава региона вместе со школьниками, получившими в День России паспорта, принял участие в росписи стены граффити — оставил поздравление с праздником и свой автограф.

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