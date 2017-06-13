В День России в Тамбове открыли хирургический корпус детской больницы

ТАМБОВ, 13 июн — РИА Новости. Пятиэтажный хирургический корпус Тамбовской областной детской клинической больницы торжественно открыли 12 июня, в День России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Строительство 5-этажного хирургического корпуса на 153 койки началось в Тамбове в 2012 году. Общая сметная стоимость работ составила более 1,3 миллиарда рублей, финансирование велось за счет средств областного бюджета. Благодаря поддержке министерства здравоохранения РФ и министерства финансов РФ были выделены федеральные средства на закупку мебели и современного медицинского оборудования, включая наркозно-дыхательные системы, мониторы слежения за витальными функциями пациентов, электро- и механо-гидравлические операционные столы, эндовидеохирургическое оборудование, уродинамическую систему, ЛОР-комбайны, оборудование для гидрохирургического и лазерного лечения ожогов у детей.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, контролировавший строительство объекта, поздравил коллектив больницы со знаменательным событием, поблагодарил строителей, осмотрел операционные залы и больничные палаты, где уже проходят лечение первые пациенты, вручил ребятам подарки.

"Сегодня на базе хирургического корпуса созданы широкие возможности для оказания современной медицинской помощи детям. Я просто восхищен, увидев сверхсовременное оборудование. Какие бы проблемы ни возникали со здоровьем у наших детей, можно быть уверенным, что они получат все необходимое лечение", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

В здании расположены отделения травматологии, онкологии, восстановительного лечения, оперблок на 4 операционных зала и анестезиолого-реанимационное отделение, а также единственный в области детский диализный центр и травмпункт. Ввод в эксплуатацию хирургического корпуса позволит не только увеличить количество проводимых операций, но и внедрить новые методики, например, при эндовидеохирургических вмешательствах у новорождённых, хирургическом лечении пациентов с тяжелыми ожогами, отметили в пресс-службе.

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