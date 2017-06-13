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Общество

Федеральный СПИД-центр обратится в правительство из-за отказа в препаратах

14:4213.06.2017
(обновлено: 14:59 13.06.2017)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВрачи. Архивное фотоВрачи. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Руководство федерального центра по профилактике и борьбе с распространением СПИД планирует обратиться в правительство, чтобы выяснить, почему не исполняется поручение по обеспечению пациентов антиретровирусными препаратами, сказал РИА Новости глава центра, академик РАН Вадим Покровский.

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Ранее СМИ сообщили, что СПИД-центр, находящийся в ведении Роспотребнадзора, с августа не сможет предоставить своим пациентам, среди которых много иногородних, антиретровирусные препараты. Предполагается, что этих людей перенаправят в Московский центр, но, по данным столичного департамента здравоохранения, он имеет право отказывать в прикреплении пациентам из регионов.

"Передача невозможна, у нас есть письмо из департамента здравоохранения Москвы. Говорят, что (препараты) получили, передавать никуда не имеем права без соответствующего специального указания. Мы будем обращаться в правительство Российской Федерации", — сказал Покровский.

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Он отметил, что ситуация с обеспеченностью антиретровирусными препаратами сложная, потому что в России лечат только 40% из числа тех, кто посещает центры, и всего лишь около четверти — от всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных. Это приводит к тому, что в масштабах страны лечение не получают сотни тысяч человек.

"В постановлении правительства совершенно четко написано, что препараты должны быть предоставлены учреждениям Роспотребнадзора. Минздрав это постановление правительства проигнорировал, сказал, что Роспотребнадзор не должен заниматься лечением. Мы, как учреждение Роспротребнадзора, поэтому и не получили препараты. Вопрос, очевидно, должно решать правительство", — сказал Покровский.

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Ранее Минздрав сообщил, что потребность в антиретровирусных препаратах для пациентов федерального СПИД-центра учтена при формировании объема лекарств, закупаемых для Москвы. Как отметили в министерстве, законодательство предусматривает возможность перераспределения лекарств с учетом мобильности пациентов, чтобы обеспечить лекарствами каждого вне зависимости от того, в каком регионе страны он находится. Соответствующие нормы были специально предложены Минздравом с учетом обсуждения этого вопроса с общественными организациями.

Покровский добавил, что нехватка препаратов может разрушить жизнь пациентов центра.

"Большая часть может поехать к себе домой… Но ведь это сломает им жизни, они здесь какую-то работу имеют, а тут они вынуждены будут это прервать и уехать, чтобы получать лекарства по месту регистрации. А те, кто без определенного места жительства, уже точно не получат лечения", — заявил академик.

По его словам, в центре зарегистрированы несколько десятков пациентов без определенного места жительства.

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