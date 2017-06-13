Федеральный СПИД-центр обратится в правительство из-за отказа в препаратах

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Руководство федерального центра по профилактике и борьбе с распространением СПИД планирует обратиться в правительство, чтобы выяснить, почему не исполняется поручение по обеспечению пациентов антиретровирусными препаратами, сказал РИА Новости глава центра, академик РАН Вадим Покровский.
"Передача невозможна, у нас есть письмо из департамента здравоохранения Москвы. Говорят, что (препараты) получили, передавать никуда не имеем права без соответствующего специального указания. Мы будем обращаться в правительство Российской Федерации", — сказал Покровский.
"В постановлении правительства совершенно четко написано, что препараты должны быть предоставлены учреждениям Роспотребнадзора. Минздрав это постановление правительства проигнорировал, сказал, что Роспотребнадзор не должен заниматься лечением. Мы, как учреждение Роспротребнадзора, поэтому и не получили препараты. Вопрос, очевидно, должно решать правительство", — сказал Покровский.
Покровский добавил, что нехватка препаратов может разрушить жизнь пациентов центра.
"Большая часть может поехать к себе домой… Но ведь это сломает им жизни, они здесь какую-то работу имеют, а тут они вынуждены будут это прервать и уехать, чтобы получать лекарства по месту регистрации. А те, кто без определенного места жительства, уже точно не получат лечения", — заявил академик.
По его словам, в центре зарегистрированы несколько десятков пациентов без определенного места жительства.