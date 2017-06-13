В Кузбассе гулявшего одного двухлетнего ребенка поместили в дом малютки

КЕМЕРОВО, 13 июн — РИА Новости. Полицейские в кузбасском городе Киселевск поместили в дом малютки двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра, его мать теперь могут лишить родительских прав, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Правоохранители узнали о малыше от местных жителей, которые увидели его гуляющим по территории частного сектора без сопровождения взрослых. Прибывшие по адресу полицейские выяснили, что это сын ранее судимой местной жительницы, состоящей на профилактическом учете.

"В момент проверки полицейскими жилища ребенка туда вернулась мать мальчика, которая пояснила, будто оставила сына, чтобы якобы сходить в больницу. Оставшись без присмотра, двухлетний малыш отправился гулять по улице. Полицейские приняли решение на время поместить мальчика в дом малютки", — рассказали в ГУМВД.

По данным ведомства, в отношении матери мальчика составлен административный протокол по статье "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их воспитанию и содержанию".

"Собранные материалы направлены на рассмотрение в административную комиссию, где также будет поставлен вопрос о лишении горожанки родительских прав", — добавили в полицейском главке.