Столичные депутаты провели более тысячи встреч с москвичами по реновации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы провели более тысячи встреч с жителями столицы по вопросам соблюдения их прав при реализации программы реновации, сообщил во вторник председатель городской думы Алексей Шапошников.

"Если подводить предварительный итог, на сегодняшний момент депутаты Мосгордумы провели 1013 встреч с москвичами по различным адресам, более 130 приемов прошли в московских многофункциональных центрах "Мои документы". Постоянно идёт приём в приемной МГД. Мы задействовали все возможные механизмы", — сказал Шапошников на заседании.

По его словам, на каждом приёме граждан присутствуют адвокаты. Шапошников отметил, что в последнее время на встречах с депутатами горожане интересуются не столько вопросом непосредственно присоединения к программе, сколько тем, что будет после ее утверждения: в какой очередности будут расселяться дома, как будут реализованы права очередников на улучшение жилищных условий.

"Везде голосование идёт позитивно, москвичи голосуют за вхождение в программу реновации", — добавил он.