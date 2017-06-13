Глава Росгидромета отказался комментировать идею штрафовать метеорологов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Руководитель Росгидромета Александр Фролов отказался комментировать предложение главы МЧС Владимира Пучкова штрафовать региональные подразделения Росгидромета за неправильный прогноз погоды.

С такой идеей глава МЧС выступил в начале июня. Поводом для критики стала ситуация 29 мая, когда в результате внезапно налетевшего на столичный регион урагана погибло 15 человек. Также спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что государству нужно разобраться, чего не хватает Росгидромету для более эффективной работы, в том числе в кадровом и финансовом плане.

"Это не критика была… Без комментариев", – ответил Фролов на вопрос РИА Новости о его отношении к критике со стороны МЧС.