В Москве завершился фестиваль «Арт-футбол»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В столице завершился фестиваль "Арт-футбол", сообщает портал mos.ru. Победителем VII чемпионата мира по футболу среди артистов стала сборная Казахстана, обыгравшая в финальном матче сборную Великобритании со счетом 2:1. А бронза досталась сборной команде России.

В этом году в "Арт-футболе" приняли участие более 500 артистов и почетных гостей. С 3 по 12 июня команды соревновались, а также участвовали в национальных гала-концертах. Завершился фестиваль праздничным концертом экс-солиста группы Deep Purple Джо Линн Тернера и выступлением Валерия Сюткина.

Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол" прошел в столице в седьмой раз. За звание чемпиона мира среди артистов на Большой спортивной арене "Лужников" боролись 16 команд из Европы, Азии и Латинской Америки.