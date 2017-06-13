В Крыму на базе Дома-музея Волошина планируют создать "Коктебель-парк"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости, Максим Грознов. Конкурсное жюри и архитектурно-градостроительный совет Крыма рассмотрят заявки создания "Коктебель-парка" на базе Дома-музея Волошина, учитывающие исторический облик поселка, заявила главный архитектор республики Анна Царева.

Проект "Коктебель-парк" на базе бывшего Дома творчества писателей (Дом-музей Максимилиана Волошина) планируется создать в поселке с учетом сохранения исторического и архитектурного наследия, сказала Царева. Проект должен пройти одобрение архитектурно-градостроительным советом и принят жюри, в состав которого вошли руководители дома-музея, депутаты крымского парламента, представители ряда министерств.

"Мы будем оценивать заявки на соответствие техническому заданию проекта. Одним из его параметров являются круглогодичное функционирование объекта, деликатное и бережное отношение к историческому, культурному, природному и архитектурному наследию территории и в то же время свежий архитектурный взгляд", – сказала Царева в интервью РИА Новости (Крым).

В то же время проект обязан содержать готовые решения по модернизации и созданию "с нуля" инженерной инфраструктуры в поселке, расчеты нагрузки на электрические, инженерные сети, транспортную логистику, отметила главный архитектор. Она пригласила специалистов, дизайнеров, проектные институты, имеющих опыт реализации аналогичных проектов к участию в конкурсе.

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