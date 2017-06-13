Совет ГД утвердил дату рассмотрения проекта о реновации в третьем чтении

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Совет Госдумы утвердил рассмотрение законопроекта о реновации жилого фонда Москвы в третьем чтении на 14 июня, сообщил РИА Новости замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, участвующий в заседании.

Госдума 9 июня приняла во втором чтении проект о реновации.

"Совет Думы включил в повестку на завтра третье чтение законопроекта о реновации", — сказал Нилов во вторник.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и шести поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли.