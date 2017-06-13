Метро Петербурга будет закрываться позже в дни матчей Кубка конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Время работы метро в Санкт-Петербурге будет продлено в дни проведения матчей футбольного Кубка конфедераций, сообщает ГУП "Петербургский метрополитен".

"С целью обеспечения потребности в массовых перевозках пассажиров после окончания футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 на стадионе "Санкт-Петербург" время работы метрополитена будет продлено", — говорится в сообщении.

В частности, в ночи с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня станции закроются для входа пассажиров в 1 час 30 минут, кроме вестибюля 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 2 станции "Площадь Ленина", вестибюля 1 станции "Московская", а также вестибюлей станций "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Спасская". Вестибюль 2 станции "Невский проспект" закроется для входа и выхода пассажиров в 23.00.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к предстоящему Кубку конфедераций в метрополитене Петербурга появились плакаты, стикеры и обновленные схемы линий подземки с символикой предстоящих соревнований. На привычной схеме метрополитена теперь можно найти информацию о размещении фан-зоны, отмечены места отправления и прибытия автобусов-шаттлов и их маршруты.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.