Расторгуев не смог выступить на концерте в Туле из-за аритмии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев не смог выступить на концерте в Туле в честь Дня России из-за "возрастной аритмии", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе музыкального коллектива.

Ранее представитель областной администрации Тулы сообщил РИА Новости, что артист не смог выступить на концерте по состоянию здоровья.

"Не случилось ничего серьезного, просто возрастная аритмия", — сказала собеседница агентства.

В социальных сетях жители Тулы, пришедшие на концерт, выражают сожаление по поводу случившегося и отмечают, что многие, узнав, что Расторгуева не будет, ушли с концерта. На сцене с группой спели также тульские музыканты, отмечают очевидцы.

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