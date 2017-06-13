Расторгуев не смог выступить на концерте в Туле из-за аритмии

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев не смог выступить на концерте в Туле в честь Дня России из-за "возрастной аритмии", сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе музыкального коллектива.
Ранее представитель областной администрации Тулы сообщил РИА Новости, что артист не смог выступить на концерте по состоянию здоровья.
"Не случилось ничего серьезного, просто возрастная аритмия", — сказала собеседница агентства.
В социальных сетях жители Тулы, пришедшие на концерт, выражают сожаление по поводу случившегося и отмечают, что многие, узнав, что Расторгуева не будет, ушли с концерта. На сцене с группой спели также тульские музыканты, отмечают очевидцы.
Н. #Расторгуев'у стало плохо перед концертом #Тула в #ДеньРоссии. По предварит.данным,сердечный приступ. На сцене — состав #Любэ без солиста pic.twitter.com/KyxBze7jcu— Дмитрий Литвинов (@litvinov_d) 12 июня 2017 г.