Тула отметила День России церемонией развода караулов Президентского полка

Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка РФ в рамках празднования Дня России в Туле

Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка РФ в рамках празднования Дня России в Туле

ТУЛА, 13 июн — РИА Новости. Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка РФ, а также международный фестиваль "Автострада-2017" состоялись в Туле в рамках празднования Дня России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

Праздничные мероприятия в начались в Тульском государственном музее оружия. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в торжественной обстановке вручил паспорта РФ 47 юным тулякам из различных населенных пунктов региона. "Очень символично, что именно в День России вы официально начинаете новый, важнейший этап в жизни. С данного момента вы — полноправные граждане нашей страны. Перед вами — вся жизнь. Учитесь, дружите, трудитесь. Смело идите к своим мечтам и добивайтесь целей", — сказал Дюмин.

В центре Тулы — на площади Ленина у Тульского кремля — на протяжении всего праздничного дня проходил международный фестиваль "Автострада-2017". Состоялись открытый кубок Тульской области по ретро-ралли на приз губернатора Тульской области, гонки на детских педальных машинах, соревнования по автозвуку и автослалому.

"Также на площади работала площадка по сдаче норм ГТО, а на территории кремля открылся летний кинотеатр", — добавил представитель пресс-службы правительства.

Затем прошла церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка РФ. Торжественные мероприятия продолжились концертной программой и красочным фейерверком.

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