В Биробиджане раненая дикая коза забежала на станцию "скорой"

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Спасатели в ЕАО поймали дикую козу, которая забежала на станцию скорой помощи в Биробиджане, раненое животное забрал к себе на передержку главврач, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"В службу спасения обратились медицинские работники биробиджанской станции скорой помощи. На их территорию забежал лесной козел, и его было необходимо изловить. Группа спасателей выехала к месту происшествия. Опытный сотрудник МЧС России Андрей Буяков, надев брезентовые перчатки, защищающие от укусов, с помощью удавки изловил дикого зверя", — говорится в сообщении.

По данным медиков, у козы на ногах раны. Главврач медучреждения забрал животное к себе на передержку. После выздоровления козы он выпустит ее в заповедник "Бастак".

По словам Буякова, в этом году сотрудники МЧС России уже вытаскивали из выгребной ямы крупный рогатый скот, снимали с высоких деревьев кошек, доставали собак из канализационных люков и ловили змей на территориях частных домов.