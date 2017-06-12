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Общество

День России на юге страны: военное ралли и благотворительный марафон

Сюжет:
День России-2017 (52)
22:2812.06.2017
(обновлено: 22:31 12.06.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастник праздничного митинга в честь Дня РоссииУчастник праздничного митинга в честь Дня России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн — РИА Новости. Регионы юга РФ творчески и нестандартно подошли к празднованию Дня России. Обязательную программу — поднятие флага, массовое исполнение гимна, концерт — "на отлично" выполнили все, но ограничиваться этим не стали. Каждый регион на юге отпраздновал День России по-своему уникально.

Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Более семи миллионов человек приняли участие в мероприятиях в День России

Краснодарский край сделал упор на активный отдых и спортивные соревнования, через все мероприятия Ростовской области "красной линией" проходил благотворительный марафон в поддержку строительства музейного комплекса, Волгоградская область удивила военным ралли и чемпионатом по автозвуку, а Астраханская область 12 июня отметила сразу два крупных праздника.

Ростовская область: благотворительный марафон и самый больной флаг РФ

Утром в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев открыл региональный форум национального единства "Мы вместе!", в нем приняли участие около 800 человек из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, этнокультурных общественных организаций, религиозных организаций региона.

"Много веков на Дону проживают свыше 150 наций и народностей, каждая из которых имеет свои культуру, традиции и веру. За сотни лет сложилась система межэтнического, межрегионального и межрелигиозного согласия. Накоплен опыт международного межнационального мира. По данным социологических исследований, доля граждан, которые положительно оценивают состояние межэтнических отношений в Ростовской области, составляет 73,5%", — сказал Голубев на открытии форума.

Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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День России в регионах: утренняя зарядка, ГТО и минута молчания
Также в Ростове-на-Дону прошел благотворительный марафон в поддержку строительства музейного комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе. Именно там в мае 2017 года останки первых 46 советских воинов, оборонявших рубежи Ростова-на-Дону во время Великой Отечественной войны, были захоронены на Аллее Героев. Всего на "Миус-фронте" (территория боевых действий во время Великой Отечественной войны от Самбека (Ростовская область) до города Красный Луч (Луганская область, Украина) погибли около 833 тысяч советских солдат.

По информации министерства культуры, на строительство музейного комплекса в фонд "Самбекские высоты" ростовчане перечислили более 7 миллионов рублей. В рамках акции состоялись концерты во всех муниципалитетах региона. В самом Ростове-на-Дону в марафоне задействовали три площадки.

На Театральной площади, главной площади города, прошел легкоатлетический забег и велопробег по маршруту Театральная площадь – пр. Ворошиловский – Театральная площадь. В забеге приняли участие около 1 тысячи человек. В рамках молодежного флешмоба "Россия" около 700 человек пронесли самый большой в стране флаг Российской Федерации длиной 300 метров и шириной 4,5 метра от Покровского сквера по улице Большая Садовая до Театральной площади.

В 18.00 мск на Театральной площади стартовал праздничный гала-концерт "Поет вся страна" с участием ансамбля песни и пляски Южного военного округа, кавер-группы "Френч", победителей городского конкурса на лучший молодежный эстрадный проект "Звезды Ростова" и звезды российской эстрады Кристины Орбакайте.

Волгоградская область: чемпионат по автозвуку и военное ралли

Люди развернули флаг РФ в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дружба, снегурочки и караоке – в центральных регионах отмечают День России
В Волгограде на верхней террасе Набережной 62-й Армии 12 июня прошла акция "#Россия/Настоящая/Твоя". На нижней террасе Центральной набережной проводится официальный этап XX чемпионата России по автозвуку и тюнингу "EMMA Россия 2017". В рамках молодежной акции "Россия! Молодость! Мечта!" на площади Павших борцов стартовало "Военное ралли", которое впервые пройдет в рамках Всеармейских международных игр "АрМИ-2017".

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа, в ралли участвуют семь команд из всех военных округов РФ, Северного флота, Воздушно-десантных войск, а также Росгвардии. Участники проедут более 1600 километров по маршруту Волгоград — Астрахань — Элиста — Волгоград. Победитель ралли будет представлять Россию на международных играх "АрМИ-2017". Ралли на международных играх пройдет по тому же маршруту. В соревнованиях участвуют семь автомобилей УАЗ, семь двухосных и семь трехосных "КамАЗов", а также один "Урал". По словам представителя пресс-службы, военнослужащие преодолеют путь от Волгограда до Элисты и обратно как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью. Он добавил, что преодолевать участок трассы на дорогах общего пользования участники должны с соблюдением правил дорожного движения, в противном случае они получают штрафное время.

Одним из самых ярких событий в Волгограде 12 июня стал парад национальностей. Завершился праздник концертом, финалом которого стал красочный фейерверк.

Краснодарский край: упор на спорт

Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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День России в регионах УФО: вручение флагов, паспортов и хоровая акция
В Краснодарском крае в День России спортивная составляющая была представлена наиболее широко среди всех регионов юга РФ, однако праздничная программа не была ограничена только спортивными мероприятиями. По информации администрации Краснодара, большой интерес у горожан вызвали интерактивные площадки, которые развернула на главной улице города библиотека имени Некрасова — на площадках были представлены книжные новинки, а также книги по истории Краснодара, Кубани и России. Специалисты подготовили тематические викторины "Литературный кругосвет", мастер-класс "Элегантная фантазия" по руководству завязывания шейных платков.

В праздничный день работники домов культуры выставили свои работы на большую площадку в рамках городского ежегодного конкурса профессионального мастерства "Вдохновение", в котором приняли участие 18 специалистов.

На протяжении многих кварталов по главной улице Краснодара с самого утра начали работать также площадки детско-юношеских спортшкол — воспитанники городской ДЮСШ Краснодара продемонстрировали игру в волейбол, стритбол, учащиеся ДЮСШ №4 — приемы каратэ и ушу. Кроме того, тренеры детской спортивной школы №3 Александр Пашков и Виталий Шумейко, а также заслуженный тренер России Владимир Турин вместе со своими учениками показали приемы греко-римской борьбы и вольного стиля. В День России в Краснодаре прошел матч 1/8 финала Кубка страны по регби. Клуб "Кубань" сразился на домашней арене – стадионе "Труд" — с командой "Булава" из Таганрога.

На Театральной площади в Краснодаре прошел большой праздничный концерт, в котором приняли участие известные творческие коллективы Кубани, а также звезды российской эстрады. Среди выступающих — группа "Банд'Эрос", рэп-исполнитель Джиган, а также группы "Синяя птица" и "Сладкий сон".

Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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День России на Кавказе отметили массовым исполнением гимна и флешмобами
В еще одном крупном городе региона Сочи организаторы также решили сделать упор на активное празднование Дня России. Традиционная часть праздника, конечно, была соблюдена и в Сочи.

День России в курортном городе отметили сразу на нескольких площадках. Так, в "Сочи Парке" устроили флешмоб, участники которого развернули на центральной площади триколор, хором исполнили гимн России, а также пронесли образующие флаг цветные полотнища по главной Аллее Огней.

В центре города на площади Флага утром состоялся легкоатлетический кросс "Сочинская миля", участниками которого стали любители бега и скандинавской ходьбы всех возрастов. Днем сочинцы соревновались в "Веселых стартах", играли в волейбол, теннис, шаффлборд или шахматы. Также на площади Флага прошел "Фестиваль фитнеса – Фестиваль ГТО – Фестиваль спорта".

На площади Искусств в День России решили провести II этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. А на площади Южного мола для жителей и гостей Сочи подготовили концертную программу, хедлайнерами которой стали Данил Плужников и группа "Инь-Янь".

Участники парада народов России в 7 отдыха имении М. Горького в честь Дня России в Казани. 12 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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День России в Приволжье: фестиваль ремесел и парад дружбы народов
Астраханская область в День России отметила еще и юбилей губернии. В Астрахани концерты, театрализованные представления и народные гуляния развернулись на главных площадках города: набережной Волги, территории Астраханского кремля, в сквере областной филармонии. Несколько сотен человек пронесли государственный флаг РФ от памятника Неизвестному солдату в Братском саду до Гауптвахты Астраханского кремля. На площади имени Ленина состоялся танцевальный флешмоб и конкурс рисунков на асфальте, организованные администрацией города и посвященные 300-летию Астраханской губернии. Около 600 участников флешмоба выстроились в цифру 300 и таким образом поздравили губернию с юбилеем.

За празднованием Дня России следите в онлайн репортаже РИА Новости>>

Празднование Дня России
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.Участница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОфициальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкТеперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.Участники парада народов России в парке отдыха имении М. Горького в честь Дня России в Казани. 12 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Теперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.Во время выпускного курсантов Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади в Омске, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЖители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПервые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.Курсанты МЧС России разворачивают флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Первые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСтолица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".Участница праздника русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Столица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Еще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюбители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.Участник театрализованной постановки Смотр русских войск в канун Первой мировой на Тверской улице во время празднования Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Любители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТакже в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.Почетный караул Преображенского полка во время выступления в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Также в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВсего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.Девушка в национальном костюме встречает гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Всего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.Участники праздничного миитинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюди выходят на улицу с триколорами.Люди на Тверской улице во время празднования Дня России в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Люди выходят на улицу с триколорами.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНекоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.Фасад здания офиса Mail.Ru Group, подсвеченный цветами российского флага в преддверии Дня России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Некоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.Праздничный концерт, посвященный Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.
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