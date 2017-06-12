День России на юге страны: военное ралли и благотворительный марафон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн — РИА Новости. Регионы юга РФ творчески и нестандартно подошли к празднованию Дня России. Обязательную программу — поднятие флага, массовое исполнение гимна, концерт — "на отлично" выполнили все, но ограничиваться этим не стали. Каждый регион на юге отпраздновал День России по-своему уникально.

Краснодарский край сделал упор на активный отдых и спортивные соревнования, через все мероприятия Ростовской области "красной линией" проходил благотворительный марафон в поддержку строительства музейного комплекса, Волгоградская область удивила военным ралли и чемпионатом по автозвуку, а Астраханская область 12 июня отметила сразу два крупных праздника.

Ростовская область: благотворительный марафон и самый больной флаг РФ

Утром в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев открыл региональный форум национального единства "Мы вместе!", в нем приняли участие около 800 человек из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, этнокультурных общественных организаций, религиозных организаций региона.

"Много веков на Дону проживают свыше 150 наций и народностей, каждая из которых имеет свои культуру, традиции и веру. За сотни лет сложилась система межэтнического, межрегионального и межрелигиозного согласия. Накоплен опыт международного межнационального мира. По данным социологических исследований, доля граждан, которые положительно оценивают состояние межэтнических отношений в Ростовской области, составляет 73,5%", — сказал Голубев на открытии форума.

Также в Ростове-на-Дону прошел благотворительный марафон в поддержку строительства музейного комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе. Именно там в мае 2017 года останки первых 46 советских воинов, оборонявших рубежи Ростова-на-Дону во время Великой Отечественной войны, были захоронены на Аллее Героев. Всего на "Миус-фронте" (территория боевых действий во время Великой Отечественной войны от Самбека (Ростовская область) до города Красный Луч (Луганская область, Украина) погибли около 833 тысяч советских солдат.

По информации министерства культуры, на строительство музейного комплекса в фонд "Самбекские высоты" ростовчане перечислили более 7 миллионов рублей. В рамках акции состоялись концерты во всех муниципалитетах региона. В самом Ростове-на-Дону в марафоне задействовали три площадки.

На Театральной площади, главной площади города, прошел легкоатлетический забег и велопробег по маршруту Театральная площадь – пр. Ворошиловский – Театральная площадь. В забеге приняли участие около 1 тысячи человек. В рамках молодежного флешмоба "Россия" около 700 человек пронесли самый большой в стране флаг Российской Федерации длиной 300 метров и шириной 4,5 метра от Покровского сквера по улице Большая Садовая до Театральной площади.

В 18.00 мск на Театральной площади стартовал праздничный гала-концерт "Поет вся страна" с участием ансамбля песни и пляски Южного военного округа, кавер-группы "Френч", победителей городского конкурса на лучший молодежный эстрадный проект "Звезды Ростова" и звезды российской эстрады Кристины Орбакайте.

Волгоградская область: чемпионат по автозвуку и военное ралли

В Волгограде на верхней террасе Набережной 62-й Армии 12 июня прошла акция "#Россия/Настоящая/Твоя". На нижней террасе Центральной набережной проводится официальный этап XX чемпионата России по автозвуку и тюнингу "EMMA Россия 2017". В рамках молодежной акции "Россия! Молодость! Мечта!" на площади Павших борцов стартовало "Военное ралли", которое впервые пройдет в рамках Всеармейских международных игр "АрМИ-2017".

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа, в ралли участвуют семь команд из всех военных округов РФ, Северного флота, Воздушно-десантных войск, а также Росгвардии. Участники проедут более 1600 километров по маршруту Волгоград — Астрахань — Элиста — Волгоград. Победитель ралли будет представлять Россию на международных играх "АрМИ-2017". Ралли на международных играх пройдет по тому же маршруту. В соревнованиях участвуют семь автомобилей УАЗ, семь двухосных и семь трехосных "КамАЗов", а также один "Урал". По словам представителя пресс-службы, военнослужащие преодолеют путь от Волгограда до Элисты и обратно как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью. Он добавил, что преодолевать участок трассы на дорогах общего пользования участники должны с соблюдением правил дорожного движения, в противном случае они получают штрафное время.

Одним из самых ярких событий в Волгограде 12 июня стал парад национальностей. Завершился праздник концертом, финалом которого стал красочный фейерверк.

Краснодарский край: упор на спорт

В Краснодарском крае в День России спортивная составляющая была представлена наиболее широко среди всех регионов юга РФ, однако праздничная программа не была ограничена только спортивными мероприятиями. По информации администрации Краснодара, большой интерес у горожан вызвали интерактивные площадки, которые развернула на главной улице города библиотека имени Некрасова — на площадках были представлены книжные новинки, а также книги по истории Краснодара, Кубани и России. Специалисты подготовили тематические викторины "Литературный кругосвет", мастер-класс "Элегантная фантазия" по руководству завязывания шейных платков.

В праздничный день работники домов культуры выставили свои работы на большую площадку в рамках городского ежегодного конкурса профессионального мастерства "Вдохновение", в котором приняли участие 18 специалистов.

На протяжении многих кварталов по главной улице Краснодара с самого утра начали работать также площадки детско-юношеских спортшкол — воспитанники городской ДЮСШ Краснодара продемонстрировали игру в волейбол, стритбол, учащиеся ДЮСШ №4 — приемы каратэ и ушу. Кроме того, тренеры детской спортивной школы №3 Александр Пашков и Виталий Шумейко, а также заслуженный тренер России Владимир Турин вместе со своими учениками показали приемы греко-римской борьбы и вольного стиля. В День России в Краснодаре прошел матч 1/8 финала Кубка страны по регби. Клуб "Кубань" сразился на домашней арене – стадионе "Труд" — с командой "Булава" из Таганрога.

На Театральной площади в Краснодаре прошел большой праздничный концерт, в котором приняли участие известные творческие коллективы Кубани, а также звезды российской эстрады. Среди выступающих — группа "Банд'Эрос", рэп-исполнитель Джиган, а также группы "Синяя птица" и "Сладкий сон".

В еще одном крупном городе региона Сочи организаторы также решили сделать упор на активное празднование Дня России. Традиционная часть праздника, конечно, была соблюдена и в Сочи.

День России в курортном городе отметили сразу на нескольких площадках. Так, в "Сочи Парке" устроили флешмоб, участники которого развернули на центральной площади триколор, хором исполнили гимн России, а также пронесли образующие флаг цветные полотнища по главной Аллее Огней.

В центре города на площади Флага утром состоялся легкоатлетический кросс "Сочинская миля", участниками которого стали любители бега и скандинавской ходьбы всех возрастов. Днем сочинцы соревновались в "Веселых стартах", играли в волейбол, теннис, шаффлборд или шахматы. Также на площади Флага прошел "Фестиваль фитнеса – Фестиваль ГТО – Фестиваль спорта".

На площади Искусств в День России решили провести II этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. А на площади Южного мола для жителей и гостей Сочи подготовили концертную программу, хедлайнерами которой стали Данил Плужников и группа "Инь-Янь".

Астраханская область в День России отметила еще и юбилей губернии. В Астрахани концерты, театрализованные представления и народные гуляния развернулись на главных площадках города: набережной Волги, территории Астраханского кремля, в сквере областной филармонии. Несколько сотен человек пронесли государственный флаг РФ от памятника Неизвестному солдату в Братском саду до Гауптвахты Астраханского кремля. На площади имени Ленина состоялся танцевальный флешмоб и конкурс рисунков на асфальте, организованные администрацией города и посвященные 300-летию Астраханской губернии. Около 600 участников флешмоба выстроились в цифру 300 и таким образом поздравили губернию с юбилеем.