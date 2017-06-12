День России на юге страны: военное ралли и благотворительный марафон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн — РИА Новости. Регионы юга РФ творчески и нестандартно подошли к празднованию Дня России. Обязательную программу — поднятие флага, массовое исполнение гимна, концерт — "на отлично" выполнили все, но ограничиваться этим не стали. Каждый регион на юге отпраздновал День России по-своему уникально.
Краснодарский край сделал упор на активный отдых и спортивные соревнования, через все мероприятия Ростовской области "красной линией" проходил благотворительный марафон в поддержку строительства музейного комплекса, Волгоградская область удивила военным ралли и чемпионатом по автозвуку, а Астраханская область 12 июня отметила сразу два крупных праздника.
Ростовская область: благотворительный марафон и самый больной флаг РФ
Утром в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев открыл региональный форум национального единства "Мы вместе!", в нем приняли участие около 800 человек из субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, этнокультурных общественных организаций, религиозных организаций региона.
"Много веков на Дону проживают свыше 150 наций и народностей, каждая из которых имеет свои культуру, традиции и веру. За сотни лет сложилась система межэтнического, межрегионального и межрелигиозного согласия. Накоплен опыт международного межнационального мира. По данным социологических исследований, доля граждан, которые положительно оценивают состояние межэтнических отношений в Ростовской области, составляет 73,5%", — сказал Голубев на открытии форума.
По информации министерства культуры, на строительство музейного комплекса в фонд "Самбекские высоты" ростовчане перечислили более 7 миллионов рублей. В рамках акции состоялись концерты во всех муниципалитетах региона. В самом Ростове-на-Дону в марафоне задействовали три площадки.
На Театральной площади, главной площади города, прошел легкоатлетический забег и велопробег по маршруту Театральная площадь – пр. Ворошиловский – Театральная площадь. В забеге приняли участие около 1 тысячи человек. В рамках молодежного флешмоба "Россия" около 700 человек пронесли самый большой в стране флаг Российской Федерации длиной 300 метров и шириной 4,5 метра от Покровского сквера по улице Большая Садовая до Театральной площади.
В 18.00 мск на Театральной площади стартовал праздничный гала-концерт "Поет вся страна" с участием ансамбля песни и пляски Южного военного округа, кавер-группы "Френч", победителей городского конкурса на лучший молодежный эстрадный проект "Звезды Ростова" и звезды российской эстрады Кристины Орбакайте.
Волгоградская область: чемпионат по автозвуку и военное ралли
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа, в ралли участвуют семь команд из всех военных округов РФ, Северного флота, Воздушно-десантных войск, а также Росгвардии. Участники проедут более 1600 километров по маршруту Волгоград — Астрахань — Элиста — Волгоград. Победитель ралли будет представлять Россию на международных играх "АрМИ-2017". Ралли на международных играх пройдет по тому же маршруту. В соревнованиях участвуют семь автомобилей УАЗ, семь двухосных и семь трехосных "КамАЗов", а также один "Урал". По словам представителя пресс-службы, военнослужащие преодолеют путь от Волгограда до Элисты и обратно как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью. Он добавил, что преодолевать участок трассы на дорогах общего пользования участники должны с соблюдением правил дорожного движения, в противном случае они получают штрафное время.
Одним из самых ярких событий в Волгограде 12 июня стал парад национальностей. Завершился праздник концертом, финалом которого стал красочный фейерверк.
Краснодарский край: упор на спорт
В праздничный день работники домов культуры выставили свои работы на большую площадку в рамках городского ежегодного конкурса профессионального мастерства "Вдохновение", в котором приняли участие 18 специалистов.
На протяжении многих кварталов по главной улице Краснодара с самого утра начали работать также площадки детско-юношеских спортшкол — воспитанники городской ДЮСШ Краснодара продемонстрировали игру в волейбол, стритбол, учащиеся ДЮСШ №4 — приемы каратэ и ушу. Кроме того, тренеры детской спортивной школы №3 Александр Пашков и Виталий Шумейко, а также заслуженный тренер России Владимир Турин вместе со своими учениками показали приемы греко-римской борьбы и вольного стиля. В День России в Краснодаре прошел матч 1/8 финала Кубка страны по регби. Клуб "Кубань" сразился на домашней арене – стадионе "Труд" — с командой "Булава" из Таганрога.
На Театральной площади в Краснодаре прошел большой праздничный концерт, в котором приняли участие известные творческие коллективы Кубани, а также звезды российской эстрады. Среди выступающих — группа "Банд'Эрос", рэп-исполнитель Джиган, а также группы "Синяя птица" и "Сладкий сон".
День России в курортном городе отметили сразу на нескольких площадках. Так, в "Сочи Парке" устроили флешмоб, участники которого развернули на центральной площади триколор, хором исполнили гимн России, а также пронесли образующие флаг цветные полотнища по главной Аллее Огней.
В центре города на площади Флага утром состоялся легкоатлетический кросс "Сочинская миля", участниками которого стали любители бега и скандинавской ходьбы всех возрастов. Днем сочинцы соревновались в "Веселых стартах", играли в волейбол, теннис, шаффлборд или шахматы. Также на площади Флага прошел "Фестиваль фитнеса – Фестиваль ГТО – Фестиваль спорта".
На площади Искусств в День России решили провести II этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. А на площади Южного мола для жителей и гостей Сочи подготовили концертную программу, хедлайнерами которой стали Данил Плужников и группа "Инь-Янь".
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