День России в регионах: утренняя зарядка, ГТО и минута молчания

Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017

Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. День России в регионах отметили гуляниями, концертами, сдачей нормативов ГТО. В этот день в разных городах прошли парады байкеров, показательные выступления военных и выставки военной техники, жители приняли участие в утренней зарядке, попробовали кухню коренных народов и посмотрели соревнования по национальным видам спорта.

Во многих городах в этот день прошли церемонии вручения паспортов школьникам, отличившимся в учебе, спорте и общественной деятельности, в праздничных мероприятиях принимали участие главы регионов. Волонтеры раздавали участникам мероприятий ленточки-триколоры.

Праздничная программа во многих городах завершается салютами и фейерверками.

По данным МВД, в праздничных мероприятиях приняли участие более 7 миллионов человек во всех регионах страны, нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.

Празднование Дня России в Сибири омрачило крупное ДТП в Забайкалье, где ночью в аварии с автобусом погибли 13 человек.

Минута молчания и ГТО в Сибири

В Забайкалье митинг, посвященный Дню России, начался с минуты молчания по погибшим в крупном ДТП. На 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками, который перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. В результате происшествия погибли 13 пассажиров, пострадали 38. В регионе объявлен траур. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Тем не менее на площади Революции в Чите прошла развлекательная программа для детей. Кроме того, на площади Революции состоялся концерт детских творческих коллективов.

Красноярск начал празднование Дня России с выполнения силовых нормативов ГТО в Татышев-парке. Пришедших ждали силовые упражнения: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири в 16 килограммов, подъем туловища из положения лёжа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре, лёжа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Празднование Дня России в Туве началось с церемонии поднятия государственных флагов и чествования сельских тружеников на площади Арата в Кызыле. В Новосибирске в честь Дня России состоялись выступления творческих коллективов и концерты профессиональных артистов.

Парад байкеров и зарядка на Дальнем Востоке

В полдень на Корабельной набережной Владивостока стартовал парад байкеров. После этого открылась выставка мототехники и концертная программа с участием творческих коллективов края. На Привокзальной площади прошел фестиваль казачьей культуры, а на Спортивной набережной состоялись конкурсы, арт-фестиваль, спортивные состязания и концерт. Также прошли показательные выступления морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ), выступили артисты ансамбля песни и пляски ТОФ.

На "Приморском кольце" в Артеме прошла шоу-программа с танцами и спортивными состязаниями. Также состоялись показательные выступления российской дрифтовой серии, стантрайдеров и мотокроссменов.

Молодежь Анадыря начала праздничный день с утренней зарядки "Ритм города". На главной набережной Комсомольска-на-Амуре была организована концертная программа, прошли соревнования в командных видах состязаний. На площадке "Кухни народов мира" можно было попробовать национальные блюда коренных народов, проживающих на Амуре.

В Хабаровске на площади перед Дворцом дружбы "Русь" прошел традиционный фестиваль музыки и песни народов, проживающих в крае — "Карагод". В Биробиджане на набережной и площади имени Ленина выступили творческие коллективы, работали фотовыставки и тематические фотозоны.

По площади Ленина в Якутске прошли колонны участников праздничного шествия всероссийской акции "Парад Дружбы народов России".

Борьба кэреш и парад судов на Урале

В Историческом сквере Екатеринбурге прошла масштабная акция "Хором славим Россию и город", в которой приняли участие около 1,5 тысячи человек. Сводный хор уральцев исполнил гимн Российской Федерации.

На набережной реки Туры в Тюмени прошли уроки по созданию мини-моделей военной техники и изготовлению открыток. Воспитанники центра "Бригантина" на спортивной площадке на улице Газопромысловой продемонстрировали навыки владения приемами каратэ, рукопашного боя, греко-римской борьбы.

В Курганской области в городе Куртамыш прошел региональный фестиваль национальных культур и спорта "В семье единой". Зрители наблюдали за состязаниями по национальным видам спорта, в том числе по борьбе кэрэш, а также по гиревому спорту, армрестлингу, шахматам и шашкам.

В Салехарде в День России состоялся мотопробег, для гостей и жителей города дали концерт победители городского конкурса-фестиваля национального творчества "Народов много — страна одна". Этнофестиваль прошел и в другом крупном городе ЯНАО – Ноябрьске, где также городской стадион принимает открытый фестиваль рок-музыки.

Ханты-Мансийск 12 июня отмечает двойной праздник — власти города в День России организовали мероприятия в честь 435-летия столицы Югры. Основные события развернулись на местной набережной: парад судов, театрализованное представление и праздничный салют.

Вместе с годовщиной города отмечают День России и в Сургуте, которому исполняется 423 года. Традиционной для 12 июня стала экологическая акция "День отказа от транспорта", когда жители крупнейшего города Югры пересаживаются на велосипеды и надевают роликовые коньки, проезжая по улицам Сургута.

Флорбол и пироги на север-западе

В Петербурге одним из основных мероприятий Дня России стал марш-парад военных духовых оркестров из России, Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии. Шествие финишировало на Дворцовой площади, где оркестры в рамках шоу-дефиле продемонстрировали показательную программу, военную выправку и парадные мундиры. В Парке 300-летия Санкт-Петербурга была организована выставка современных образцов техники "Вооружение и средства связи". Все желающие могли принять участие в мастер-классах по рукопашному бою, боксу и силовой гимнастике, а также сдать нормы ГТО.

В Великом Новгороде прошел ряд спортивных мероприятий, в том числе фестиваль спортивно-танцевальных коллективов, турнир по флорболу (хоккей в зале с использованием пластикового мяча), соревнования по силовому многоборью и тестовый прием нормативов ГТО.

В Вологде стартовал футбольный турнир "Кубок Дружбы народов", за который борются команда областного правительства и администрации Вологды, команда вьетнамской диаспоры, представители диаспор Дагестана, Таджикистана, Узбекистана и команда "Союз", в составе которой молодежь, представляющая разные диаспоры.

В Сыктывкаре состоялся фестиваль уличных развлечений "Яркий город". Также в понедельник днем финишировал конкурс пирога "Нимлуна пирӧг" (именинный пирог). По его условиям, выпечка, которую мог приготовить любой житель Сыктывкара, должна была содержать картошку, капусту, ягоды или фрукты, а применение в качестве начинки творога, рыбы, мяса и колбасы не допускалось.

В Мурманске прошли турнир по армрестлингу, выставка оружия и туристического снаряжения, а также конкурс силачей-гиревиков "Потомки Поддубного".

В Петрозаводске состоялся фитнес-марафон, также работало "Доброе кафе", где все желающие могли попробовать приготовленные активистами сладости и блюда карельской кухни.

В Калининграде можно было посетить концерты творческих коллективов национальных автономий Калининградской области и представителей художественной самодеятельности муниципальных образований региона. Вечером жителям Калининграда предлагается программа "Патриоты России" с участием ансамбля морской пехоты "Черные береты", в рамках которой перед сценой состоится показательный рукопашный бой.

Крестный ход и фитнес в Приволжье

День России в регионах Приволжского федерального округа отметили парадами дружбы народов, фестивалями народных художественных промыслов, концертами и спортивными состязаниями. В Нижнем Новгороде, Уфе и Кирове отпраздновали еще и День города.

В Нижнем Новгороде открылся международный фестиваль народных художественных промыслов "Секреты мастеров", в рамках которого прошли концерты этнических групп. Работали творческие мастерские, где можно было освоить азы хохломской, городецкой росписи и гжельских узоров, изготовить керамику ручной работы или кожаные изделия. Кроме того, проводились мастер-классы по ковке, резьбе по дереву и работе на гончарном круге.

В Кирове мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, начались в Свято-Серафимовском соборе, где состоялся молебен и крестный ход, а затем продолжились на Театральной площади, где прошел фестиваль "Вкусная Вятка".

Башкирия 12 июня отмечает сразу три праздника: День России, 263-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и 443-ю годовщину основания крепости Уфа – День города. На Площади Ленина развернулись выставки ремесленников, мастеров народных промыслов, декоративно-прикладного искусства "Город мастеров" и детского народного творчества. Прошел гала-концерт международного фестиваля национальных культур "Бердэмлек – Содружество", в котором принимают участие коллективы Китая, Эстонии, Южной Кореи, Сербии, Индии, Южной Африки, Шри-Ланки.

В парке "Крылья Советов" в Казани прошли соревнования "Вперед, Россия!", юные казанцы активно участвовали в "Веселых стартах", стритболе, турнире по мини-футболу. Также несколько десятков казанцев присоединились к социально-спортивному движению "Зеленый Фитнес", в рамках которого спортивные занятия проводятся для всех желающих в парках и скверах республики.

В Самаре прошел парад необычных судов и соревнования самодельных плавательных средств, состоялось шоу воздушных змеев, которые выполнены в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатиц.

Снегурочки и караоке в Центральной России

В Ярославле в честь праздника прошел флешмоб "Вальс России": несколько десятков пар закружились в вальсе на Стрелке (слияние рек Волги и Которосли).

В Липецке в понедельник на площади Героев состоялся старт патриотического велопробега "Маршрут Победы": Липецк — Санкт-Петербург", который посвящен памяти земляков-липчан, погибших на фронтах Второй мировой и во время блокады Ленинграда.

В Костроме прошел полумарафон "Здорово, Кострома!", в котором приняли участие 2,6 тысячи участников. Впервые в этом году прошел детский забег Fun-run "Снегурочки" на 300 метров. Полсотни маленьких костромичек в возрасте от 4 лет вышли на беговую дорожку в тематических костюмах.

В Брянске прошла акция "Поющая площадь". Люди исполнили песни, тексты которых транслировались на экраны. Вечер караоке — "С песней по жизни" — прошел и в Воронеже.

Во Владимире в этом году решили заложить новую традицию празднования Дня России – лучшие хоровые коллективы вместе с первыми лицами региона исполнили на Соборной площади гимн России.

Киберфутбол и вольная борьба на Северном Кавказе

Жители Тулы признавались в любви к литературе. В сквере у памятника "Тулякам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах" была организована литературно-музыкальная площадка. Библиотекари устроили книжную выставку, провели литературный квест и организовали обмен книг – буккроссинг.

В Махачкале массово исполнили гимн России и развернули флаг. Вечером на праздничном концерте на площади Ленина будет организовано прямое включение с Красной площади.

На запасных полях стадиона "Нарт" в Черкесске прошли соревнования по футболу "Кубок Континентов в поддержку Кубка конфедераций-2017". Для любителей современного визуального искусства была установлена импровизированная стена для граффити протяженностью 16 метров, на которой мастера уличного искусства создавали разнообразные тематические праздничные рисунки.

На Площади свободы во Владикавказе можно было увидеть выставку военной техники 58-й армии, в Центральном парке культуры и отдыха прошел фестиваль еды "Нартхор". В Нальчике прошло шествие национальных диаспор республики "Парад дружбы народов России 2017".

В Ингушетии митинг-концерт в честь Дня России прошел в Назрани. Кроме того, в день праздника в Назрани стартовал чемпионат России по вольной борьбе, участниками которого стали сильнейшие спортсмены из 45 регионов страны.

Забег и военное ралли на юге России

В Ставрополе открылась выставка промыслов народов России с мастер-классами, турниром по киберфутболу и робофутболу, а также конкурсом рисунков на асфальте и фестивалем радиоуправляемых моделей.

В Ростове-на-Дону на Театральной площади прошел легкоатлетический забег и велопробег. Вечером стартовал праздничный гала-концерт "Поет вся страна" с выступлением ансамбля песни и пляски Южного военного округа.

В Волгограде прошел официальный этап XX чемпионата России по автозвуку и тюнингу "EMMA Россия 2017". На площади Павших борцов стартовало "Военное ралли", которое впервые пройдет в рамках Всеармейских международных игр "АрМИ-2017".

В Сочи на площади Флага состоялся легкоатлетический кросс "Сочинская миля", участниками которого стали любители бега и скандинавской ходьбы разного возраста, также прошел фестиваль ГТО. Творческие коллективы исполнили танцы разных народов, которые символизировали многонациональный город.

Татарские мелодии и французский пианист в Крыму

В честь Дня России в Симферополе прошли народные гуляния. Днем центр города заполнили крымчане в национальных костюмах своих народов. Многие принесли музыкальные инструменты: звуки татарских мелодий и бой барабанов смешивались с русскими народными песнями под гармонь.

В Севастополе День России праздновали концертами, выставками и народными гуляниями. Ранним вечером в понедельник в Античном театре музея-заповедника "Херсонес Таврический" с единственным в Крыму концертом выступит мастер фортепианной игры, французский композитор Николя Челоро. Позднее на площади Нахимова начнется гала-концерт международного фестиваля военных оркестров Росгвардии "На страже мира–2017".

В Ялте прошел всероссийский флешмоб "Русь танцевальная", в нем участвовали более 100 детей, были организованы мастер-классы по росписи матрёшек и персонажей русских сказок, конкурс рисунка на асфальте.

Популярностью среди детей и взрослых пользовалась интерактивная карта России – на ней каждый гость торжества белым, синим или красным флажком отмечал тот город или регион, откуда он приехал. По установленным флажкам было видно, что отметить День России приехали гости из Украины, Белоруссии, Франции, Казахстана, Грузии.