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Общество

День России в регионах: утренняя зарядка, ГТО и минута молчания

Сюжет:
День России-2017 (51)
21:2812.06.2017
(обновлено: 21:42 12.06.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. День России в регионах отметили гуляниями, концертами, сдачей нормативов ГТО. В этот день в разных городах прошли парады байкеров, показательные выступления военных и выставки военной техники, жители приняли участие в утренней зарядке, попробовали кухню коренных народов и посмотрели соревнования по национальным видам спорта.

Девушка на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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День России

Во многих городах в этот день прошли церемонии вручения паспортов школьникам, отличившимся в учебе, спорте и общественной деятельности, в праздничных мероприятиях принимали участие главы регионов. Волонтеры раздавали участникам мероприятий ленточки-триколоры.

Праздничная программа во многих городах завершается салютами и фейерверками.

По данным МВД, в праздничных мероприятиях приняли участие более 7 миллионов человек во всех регионах страны, нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.

Празднование Дня России в Сибири омрачило крупное ДТП в Забайкалье, где ночью в аварии с автобусом погибли 13 человек.

Минута молчания и ГТО в Сибири

В Забайкалье митинг, посвященный Дню России, начался с минуты молчания по погибшим в крупном ДТП. На 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками, который перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. В результате происшествия погибли 13 пассажиров, пострадали 38. В регионе объявлен траур. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Участник праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сибирь отметила День России концертами и сдачей норм ГТО
Тем не менее на площади Революции в Чите прошла развлекательная программа для детей. Кроме того, на площади Революции состоялся концерт детских творческих коллективов.

Красноярск начал празднование Дня России с выполнения силовых нормативов ГТО в Татышев-парке. Пришедших ждали силовые упражнения: подтягивание из виса на высокой перекладине, рывок гири в 16 килограммов, подъем туловища из положения лёжа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре, лёжа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Празднование Дня России в Туве началось с церемонии поднятия государственных флагов и чествования сельских тружеников на площади Арата в Кызыле. В Новосибирске в честь Дня России состоялись выступления творческих коллективов и концерты профессиональных артистов.

Парад байкеров и зарядка на Дальнем Востоке

В полдень на Корабельной набережной Владивостока стартовал парад байкеров. После этого открылась выставка мототехники и концертная программа с участием творческих коллективов края. На Привокзальной площади прошел фестиваль казачьей культуры, а на Спортивной набережной состоялись конкурсы, арт-фестиваль, спортивные состязания и концерт. Также прошли показательные выступления морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ), выступили артисты ансамбля песни и пляски ТОФ.

Праздничный митинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дрифт и кухня: Дальний Восток отмечает День России
На "Приморском кольце" в Артеме прошла шоу-программа с танцами и спортивными состязаниями. Также состоялись показательные выступления российской дрифтовой серии, стантрайдеров и мотокроссменов.

Молодежь Анадыря начала праздничный день с утренней зарядки "Ритм города". На главной набережной Комсомольска-на-Амуре была организована концертная программа, прошли соревнования в командных видах состязаний. На площадке "Кухни народов мира" можно было попробовать национальные блюда коренных народов, проживающих на Амуре.

В Хабаровске на площади перед Дворцом дружбы "Русь" прошел традиционный фестиваль музыки и песни народов, проживающих в крае — "Карагод". В Биробиджане на набережной и площади имени Ленина выступили творческие коллективы, работали фотовыставки и тематические фотозоны.

По площади Ленина в Якутске прошли колонны участников праздничного шествия всероссийской акции "Парад Дружбы народов России".

Борьба кэреш и парад судов на Урале

В Историческом сквере Екатеринбурге прошла масштабная акция "Хором славим Россию и город", в которой приняли участие около 1,5 тысячи человек. Сводный хор уральцев исполнил гимн Российской Федерации.

На набережной реки Туры в Тюмени прошли уроки по созданию мини-моделей военной техники и изготовлению открыток. Воспитанники центра "Бригантина" на спортивной площадке на улице Газопромысловой продемонстрировали навыки владения приемами каратэ, рукопашного боя, греко-римской борьбы.

В Курганской области в городе Куртамыш прошел региональный фестиваль национальных культур и спорта "В семье единой". Зрители наблюдали за состязаниями по национальным видам спорта, в том числе по борьбе кэрэш, а также по гиревому спорту, армрестлингу, шахматам и шашкам.

Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Более семи миллионов человек приняли участие в мероприятиях в День России
В Салехарде в День России состоялся мотопробег, для гостей и жителей города дали концерт победители городского конкурса-фестиваля национального творчества "Народов много — страна одна". Этнофестиваль прошел и в другом крупном городе ЯНАО – Ноябрьске, где также городской стадион принимает открытый фестиваль рок-музыки.

Ханты-Мансийск 12 июня отмечает двойной праздник — власти города в День России организовали мероприятия в честь 435-летия столицы Югры. Основные события развернулись на местной набережной: парад судов, театрализованное представление и праздничный салют.

Вместе с годовщиной города отмечают День России и в Сургуте, которому исполняется 423 года. Традиционной для 12 июня стала экологическая акция "День отказа от транспорта", когда жители крупнейшего города Югры пересаживаются на велосипеды и надевают роликовые коньки, проезжая по улицам Сургута.

Флорбол и пироги на север-западе

В Петербурге одним из основных мероприятий Дня России стал марш-парад военных духовых оркестров из России, Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии. Шествие финишировало на Дворцовой площади, где оркестры в рамках шоу-дефиле продемонстрировали показательную программу, военную выправку и парадные мундиры. В Парке 300-летия Санкт-Петербурга была организована выставка современных образцов техники "Вооружение и средства связи". Все желающие могли принять участие в мастер-классах по рукопашному бою, боксу и силовой гимнастике, а также сдать нормы ГТО.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастница фестиваля цветов в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участница фестиваля цветов в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге. 12 июня 2017

В Великом Новгороде прошел ряд спортивных мероприятий, в том числе фестиваль спортивно-танцевальных коллективов, турнир по флорболу (хоккей в зале с использованием пластикового мяча), соревнования по силовому многоборью и тестовый прием нормативов ГТО.

Участники парада на Невском проспекте в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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День России в СЗФО: от парада оркестров до флешмобов и конкурса силачей
В Вологде стартовал футбольный турнир "Кубок Дружбы народов", за который борются команда областного правительства и администрации Вологды, команда вьетнамской диаспоры, представители диаспор Дагестана, Таджикистана, Узбекистана и команда "Союз", в составе которой молодежь, представляющая разные диаспоры.

В Сыктывкаре состоялся фестиваль уличных развлечений "Яркий город". Также в понедельник днем финишировал конкурс пирога "Нимлуна пирӧг" (именинный пирог). По его условиям, выпечка, которую мог приготовить любой житель Сыктывкара, должна была содержать картошку, капусту, ягоды или фрукты, а применение в качестве начинки творога, рыбы, мяса и колбасы не допускалось.

В Мурманске прошли турнир по армрестлингу, выставка оружия и туристического снаряжения, а также конкурс силачей-гиревиков "Потомки Поддубного".

В Петрозаводске состоялся фитнес-марафон, также работало "Доброе кафе", где все желающие могли попробовать приготовленные активистами сладости и блюда карельской кухни.

В Калининграде можно было посетить концерты творческих коллективов национальных автономий Калининградской области и представителей художественной самодеятельности муниципальных образований региона. Вечером жителям Калининграда предлагается программа "Патриоты России" с участием ансамбля морской пехоты "Черные береты", в рамках которой перед сценой состоится показательный рукопашный бой.

Крестный ход и фитнес в Приволжье

Участники парада народов России в 7 отдыха имении М. Горького в честь Дня России в Казани. 12 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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День России в Приволжье: фестиваль ремесел и парад дружбы народов
День России в регионах Приволжского федерального округа отметили парадами дружбы народов, фестивалями народных художественных промыслов, концертами и спортивными состязаниями. В Нижнем Новгороде, Уфе и Кирове отпраздновали еще и День города.

В Нижнем Новгороде открылся международный фестиваль народных художественных промыслов "Секреты мастеров", в рамках которого прошли концерты этнических групп. Работали творческие мастерские, где можно было освоить азы хохломской, городецкой росписи и гжельских узоров, изготовить керамику ручной работы или кожаные изделия. Кроме того, проводились мастер-классы по ковке, резьбе по дереву и работе на гончарном круге.

В Кирове мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, начались в Свято-Серафимовском соборе, где состоялся молебен и крестный ход, а затем продолжились на Театральной площади, где прошел фестиваль "Вкусная Вятка".

Башкирия 12 июня отмечает сразу три праздника: День России, 263-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и 443-ю годовщину основания крепости Уфа – День города. На Площади Ленина развернулись выставки ремесленников, мастеров народных промыслов, декоративно-прикладного искусства "Город мастеров" и детского народного творчества. Прошел гала-концерт международного фестиваля национальных культур "Бердэмлек – Содружество", в котором принимают участие коллективы Китая, Эстонии, Южной Кореи, Сербии, Индии, Южной Африки, Шри-Ланки.

Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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День России в регионах УФО: вручение флагов, паспортов и хоровая акция
В парке "Крылья Советов" в Казани прошли соревнования "Вперед, Россия!", юные казанцы активно участвовали в "Веселых стартах", стритболе, турнире по мини-футболу. Также несколько десятков казанцев присоединились к социально-спортивному движению "Зеленый Фитнес", в рамках которого спортивные занятия проводятся для всех желающих в парках и скверах республики.

В Самаре прошел парад необычных судов и соревнования самодельных плавательных средств, состоялось шоу воздушных змеев, которые выполнены в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатиц.

Снегурочки и караоке в Центральной России

В Ярославле в честь праздника прошел флешмоб "Вальс России": несколько десятков пар закружились в вальсе на Стрелке (слияние рек Волги и Которосли).

В Липецке в понедельник на площади Героев состоялся старт патриотического велопробега "Маршрут Победы": Липецк — Санкт-Петербург", который посвящен памяти земляков-липчан, погибших на фронтах Второй мировой и во время блокады Ленинграда.

В Костроме прошел полумарафон "Здорово, Кострома!", в котором приняли участие 2,6 тысячи участников. Впервые в этом году прошел детский забег Fun-run "Снегурочки" на 300 метров. Полсотни маленьких костромичек в возрасте от 4 лет вышли на беговую дорожку в тематических костюмах.

В Брянске прошла акция "Поющая площадь". Люди исполнили песни, тексты которых транслировались на экраны. Вечер караоке — "С песней по жизни" — прошел и в Воронеже.

Во Владимире в этом году решили заложить новую традицию празднования Дня России – лучшие хоровые коллективы вместе с первыми лицами региона исполнили на Соборной площади гимн России.

Люди развернули флаг РФ в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дружба, снегурочки и караоке – в центральных регионах отмечают День России
Жители Тулы признавались в любви к литературе. В сквере у памятника "Тулякам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах" была организована литературно-музыкальная площадка. Библиотекари устроили книжную выставку, провели литературный квест и организовали обмен книг – буккроссинг.

Киберфутбол и вольная борьба на Северном Кавказе

В Махачкале массово исполнили гимн России и развернули флаг. Вечером на праздничном концерте на площади Ленина будет организовано прямое включение с Красной площади.

На запасных полях стадиона "Нарт" в Черкесске прошли соревнования по футболу "Кубок Континентов в поддержку Кубка конфедераций-2017". Для любителей современного визуального искусства была установлена импровизированная стена для граффити протяженностью 16 метров, на которой мастера уличного искусства создавали разнообразные тематические праздничные рисунки.

На Площади свободы во Владикавказе можно было увидеть выставку военной техники 58-й армии, в Центральном парке культуры и отдыха прошел фестиваль еды "Нартхор". В Нальчике прошло шествие национальных диаспор республики "Парад дружбы народов России 2017".

В Ингушетии митинг-концерт в честь Дня России прошел в Назрани. Кроме того, в день праздника в Назрани стартовал чемпионат России по вольной борьбе, участниками которого стали сильнейшие спортсмены из 45 регионов страны.

Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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День России на Кавказе отметили массовым исполнением гимна и флешмобами
В Ставрополе открылась выставка промыслов народов России с мастер-классами, турниром по киберфутболу и робофутболу, а также конкурсом рисунков на асфальте и фестивалем радиоуправляемых моделей.

Забег и военное ралли на юге России

В Ростове-на-Дону на Театральной площади прошел легкоатлетический забег и велопробег. Вечером стартовал праздничный гала-концерт "Поет вся страна" с выступлением ансамбля песни и пляски Южного военного округа.

В Волгограде прошел официальный этап XX чемпионата России по автозвуку и тюнингу "EMMA Россия 2017". На площади Павших борцов стартовало "Военное ралли", которое впервые пройдет в рамках Всеармейских международных игр "АрМИ-2017".

В Сочи на площади Флага состоялся легкоатлетический кросс "Сочинская миля", участниками которого стали любители бега и скандинавской ходьбы разного возраста, также прошел фестиваль ГТО. Творческие коллективы исполнили танцы разных народов, которые символизировали многонациональный город.

Татарские мелодии и французский пианист в Крыму

Участники заезда на гироскутерах в Симферополе во время празднования Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму в четвертый раз отмечают День России: без официоза, искренне
В честь Дня России в Симферополе прошли народные гуляния. Днем центр города заполнили крымчане в национальных костюмах своих народов. Многие принесли музыкальные инструменты: звуки татарских мелодий и бой барабанов смешивались с русскими народными песнями под гармонь.

В Севастополе День России праздновали концертами, выставками и народными гуляниями. Ранним вечером в понедельник в Античном театре музея-заповедника "Херсонес Таврический" с единственным в Крыму концертом выступит мастер фортепианной игры, французский композитор Николя Челоро. Позднее на площади Нахимова начнется гала-концерт международного фестиваля военных оркестров Росгвардии "На страже мира–2017".

В Ялте прошел всероссийский флешмоб "Русь танцевальная", в нем участвовали более 100 детей, были организованы мастер-классы по росписи матрёшек и персонажей русских сказок, конкурс рисунка на асфальте.

Популярностью среди детей и взрослых пользовалась интерактивная карта России – на ней каждый гость торжества белым, синим или красным флажком отмечал тот город или регион, откуда он приехал. По установленным флажкам было видно, что отметить День России приехали гости из Украины, Белоруссии, Франции, Казахстана, Грузии.

Празднование Дня России
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.Участница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОфициальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкТеперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.Участники парада народов России в парке отдыха имении М. Горького в честь Дня России в Казани. 12 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Теперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.Во время выпускного курсантов Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади в Омске, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЖители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПервые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.Курсанты МЧС России разворачивают флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Первые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСтолица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".Участница праздника русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Столица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Еще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюбители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.Участник театрализованной постановки Смотр русских войск в канун Первой мировой на Тверской улице во время празднования Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Любители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТакже в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.Почетный караул Преображенского полка во время выступления в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Также в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВсего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.Девушка в национальном костюме встречает гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Всего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.Участники праздничного миитинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюди выходят на улицу с триколорами.Люди на Тверской улице во время празднования Дня России в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди выходят на улицу с триколорами.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНекоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.Фасад здания офиса Mail.Ru Group, подсвеченный цветами российского флага в преддверии Дня России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Некоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.Праздничный концерт, посвященный Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Зрители во время праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади.
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Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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