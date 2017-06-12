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Общество

День России в СЗФО: от парада оркестров до флешмобов и конкурса силачей

Сюжет:
День России-2017 (48)
20:0712.06.2017
(обновлено: 20:12 12.06.2017)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники парада на Невском проспекте в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге. 12 июня 2017Участники парада на Невском проспекте в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. В День России в регионах Северо-Запада прошли не только традиционные церемонии вручения первых паспортов, но и многочисленные концерты, флешмобы, конкурсы и благотворительные марафоны.

Праздничный концерт, посвященный Дню России, на Красной площади. 12 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Почти четыре миллиона человек приняли участие в мероприятиях в День России

Парад оркестров, концерты и флешмобы

В Петербурге одним из основных мероприятий Дня России стал марш-парад военных духовых оркестров из России, Шотландии, Сербии, Словакии, Казахстана и Молдавии. Шествие финишировало на Дворцовой площади, где оркестры в рамках шоу-дефиле продемонстрировали показательную программу, военную выправку и парадные мундиры.

Днем в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялся праздничный концерт для молодежной аудитории. На площадках, установленных в парке, была организована выставка современных образцов техники "Вооружение и средства связи", а также экспозиция находок, обнаруженных поисковиками на полях сражений Великой Отечественной войны. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по рукопашному бою, боксу и силовой гимнастике, а также сдать нормы ГТО. В Летнем саду также прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню России, а каждый гость получил воздушный шар-триколор.

Участники парада народов России в 7 отдыха имении М. Горького в честь Дня России в Казани. 12 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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День России в Приволжье: фестиваль ремесел и парад дружбы народов
Также сегодня в Северной столице прошел международный фестиваль цветов, который организовал городской комитет по развитию туризма. В рамках этого фестиваля одновременно с парадом оркестров днем на Невском проспекте состоялось шествие артистов в цветочных костюмах и передвижных мобильных платформах с объемными декорациями, оформленными цветами. Одной из центральных композиций шествия стала цветочная платформа "Корабль Айвазовского", представляющая собой корабль с "развевающимся" Адмиралтейским флагом.

Музыкальные программы и различные массовые мероприятия в понедельник прошли и в Ленинградской области. Так, во Всеволожском районе состоялся парад Дружбы народов с участием представителей национальных автономий и диаспор, а также благотворительный марафон помощи нуждающимся, больным и одиноким людям. В Кингисеппе, где торжества совпали с празднованием 633-й годовщины основания города, жители, ряды которых пополнил губернатор региона Александр Дрозденко, в колонне прошли по центральным городским магистралям до парка Романовка, где после исполнения гимна России молодым кингисеппцам были вручены паспорта.

Люди развернули флаг РФ в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дружба, снегурочки и караоке – в центральных регионах отмечают День России
В Волосовском районе прошли традиционный праздник народного творчества "С любовью к России моей!", а также акция "Приходи в красном", призванная обратить внимание на здоровье граждан. Кроме того, в День России здесь чествовали семейные пары, которые прожили в браке более 50 лет. В Выборгском районе состоялся танцевальный флешмоб "Я гражданин России!", а жители Ломоносовского района смогли увидеть турнир по мини-футболу среди детских команд, принять участие в молодежном флешмобе "Танцуй, Россия! Танцуй, триколор" и запустить воздушные шары.

Вручение паспортов и наград

В Новгородской области, как и в большинстве регионов России, праздник начался с вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Далее в Великом Новгороде прошел ряд спортивных мероприятий, в том числе фестиваль спортивно-танцевальных коллективов, турнир по флорболу (хоккей в зале с использованием пластикового мяча), соревнования по силовому многоборью и тестовый прием нормативов ГТО. Затем состоялся ряд музыкальных выступлений для жителей региона — в частности, караоке-концертом творческих коллективов Великого Новгорода и Новгородской области.

В Псковской области в понедельник одним из основных мероприятий стал губернаторский прием в Приказной палате Псковского кремля. "Сегодня здесь собрались люди разных профессий: рабочие, учителя, социальные работники, госслужащие, военнослужащие. Люди разного возраста и разных взглядов, но с общим желанием сделать нашу страну еще более сильной и процветающей", — сказал губернатор Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба областной администрации.

Участники заезда на гироскутерах в Симферополе во время празднования Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму в четвертый раз отмечают День России: без официоза, искренне
Турчак вручил пятерым военнослужащим 76-й десантно-штурмовой дивизии медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медали Суворова и медаль Жукова. Также государственных наград были удостоены ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС Виктор Барышников и Александр Савельев.

В Вологодской области празднование Дня России началось 9 июня, когда 16 жителей региона получили паспорта из рук губернатора Олега Кувшинникова. В понедельник торжественные, развлекательные и спортивные мероприятия продолжились во всех муниципальных районах области. Так, в Климовском сельском поселении были организованы акция "Триколор" и квест, в котором участникам нужно было найти флаг России, предварительно выполнив ряд заданий. В Никольском районе на стадионе прошли городские соревнования по городошному спорту среди трудовых коллективов. В Вологде стартовал футбольный турнир "Кубок Дружбы народов", за который борются команда областного правительства и администрации Вологды, команда вьетнамской диаспоры, представители диаспор Дагестана, Таджикистана, Узбекистана и команда "Союз", в составе которой — молодежь, представляющая разные диаспоры.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастница фестиваля цветов в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участница фестиваля цветов в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге. 12 июня 2017

В Архангельске в День России цветы к Вечному Огню возложили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, член Совета Федерации Виктор Павленко, глава Архангельска Игорь Годзиш, а также парламентарии и представители общественных организаций. Далее состоялось вручение наград победителям областной военно-спортивной игры "Спецназ" с участием команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Приморского, Пинежского, Плесецкого, Лешуконского, Онежского, Холмогорского, Каргопольского, Няндоского и Красноборского районов, Мурманской области и республики Коми. "Высшая награда для победителей игры "Спецназ" — завоевать право ношения знака "Юный ратник", который дает право носить оливковый берет", — сказал председатель Архангельского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Александр Браславец, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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День России в регионах УФО: вручение флагов, паспортов и хоровая акция
В понедельник днем Орлов вручил паспорта 14-летним жителям Архангельска. Затем жителей города ожидала концертная программа "Новые звезды России", где выступят победительница проекта "Точь-в-точь" и полуфиналистка проекта "Голос" Елена Максимова и победитель проекта "Живой звук" Сергей Дудинский.

"Потомки Поддубного" в Мурманске, конкурс пирога в Коми

В Коми глава республики Сергей Гапликов в День России вручил паспорта 24 учащимся из Сыктывкара, Корткеросского и Сыктывдинского районов. "Вы вступаете во взрослую жизнь с соответствующими правами, ответственность и обязанностью. Вы — наша смена. Те, кто в определенный период понесет гордое имя страны — Россия. Вы те, кто будет творить будущее нашей страны. Мы делаем все, чтобы вы несли это знамя гордо и достойно", — сказал Гапликов, слова которого приводит его пресс-служба.

Также в Сыктывкаре прошло торжественное шествие трудовых коллективов под общим названием "Парад дружбы народов России", которое завершилось фестивалем городских землячеств. Кроме спортивных мероприятий, в столице Коми состоялся фестиваль уличных развлечений "Яркий город". Также в понедельник днем финишировал конкурс пирога "Нимлуна пирӧг" (именинный пирог). По его условиям, выпечка, которую мог приготовить любой житель Сыктывкара, должна была содержать картошку, капусту, ягоды или фрукты, а применение в качестве начинки творога, рыбы, мяса и колбасы не допускалось.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкУчастники дефиле-шоу военных духовых оркестров на Дворцовой площади в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники дефиле-шоу военных духовых оркестров на Дворцовой площади в рамках празднования Дня России в Санкт-Петербурге. 12 июня 2017

В Мурманске для горожан было организовано народное гулянье "Я люблю Россию!" с праздничной ярмаркой и детским городком. Параллельно прошла широкая интерактивная программа. В частности, Молодежный центр гражданско-патриотического воспитания организовал турнир по армрестлингу, выставку оружия и туристического снаряжения, а также конкурс силачей-гиревиков "Потомки Поддубного". Участники Центра развития волонтерского движения раздавали ленточки с российской символикой и листовки с текстом государственного гимна.

Во второй половине дня в рамках гала-концерта ко Дню России губернатор Мурманской области Марина Ковтун вручила 14-летним жителям региона паспорта гражданина РФ.

От благотворительных марафонов до фестиваля красок

Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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День России на Кавказе отметили массовым исполнением гимна и флешмобами
В столице Карелии в течение дня в понедельник проходил благотворительный марафон "От сердца к сердцу". В рамках этой акции, в частности, состоялся фитнес-марафон, организованный республиканской федерацией спортивной аэробики и фитнес-аэробики. Также в Петрозаводске работало "Доброе кафе", где все желающие могли попробовать приготовленные активистами сладости и блюда карельской кухни. Собранные средства пойдут на поддержку волонтерского проекта Карельского Центра развития добровольчества "Двор" — арт-площадки для творческой самореализации и летнего полезного отдыха.

Вечером в городе состоится торжественное шествие "Флаг моей России", участники которого развернут масштабную копию флага России и пройдут с ней от мемориального комплекса "Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы" до площади Кирова.

В Калининграде основные праздничные мероприятия начались с выступления детских коллективов региона "Россия — мы дети твои". Также в течение дня можно было посетить концерты творческих коллективов национальных автономий Калининградской области и представителей художественной самодеятельности муниципальных образований региона. Вечером жителям Калининграда предлагается программа "Патриоты России" с участием ансамбля морской пехоты "Черные береты", в рамках которой перед сценой состоится показательный рукопашный бой, а также массовое мероприятие "Россия вперед!". Также пройдут выступления Калининградского областного оркестра русских народных инструментов и коллектива областной филармонии имени Евгения Светланова, а около 9 часов вечера состоится концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора. Праздник завершится фейерверком в 22.00.

Праздничный митинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дрифт и кухня: Дальний Восток отмечает День России
Одновременно с широкой музыкальной программой в Калининграде были организованы благотворительный марафон фонда "Верю в чудо" по сбору средств на приобретение оборудования, жизненно важного для 12 тяжело больных детей. Также в городе работали мастер-классы ремесленников и выставка военной техники Балтийского Флота, а на стадионе "Балтика" прошел интерактивный фестиваль красок "Цветолетофест". Все областные и муниципальные музеи обеспечили бесплатный вход посетителей в течение трех дней в субботу-понедельник.

За празднованием Дня России следите в онлайн репортаже РИА Новости>>

Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.Участница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОфициальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.Участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - участники в национальных костюмах встречают гостей на празднике русского гостеприимства в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкТеперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.Участники парада народов России в парке отдыха имении М. Горького в честь Дня России в Казани. 12 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Теперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.Во время выпускного курсантов Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади в Омске, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЖители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПервые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.Курсанты МЧС России разворачивают флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Первые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСтолица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".Участница праздника русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Столица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Еще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюбители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.Участник театрализованной постановки Смотр русских войск в канун Первой мировой на Тверской улице во время празднования Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Любители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТакже в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.Почетный караул Преображенского полка во время выступления в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Также в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВсего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.Девушка в национальном костюме встречает гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Всего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.Участники праздничного миитинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюди выходят на улицу с триколорами.Люди на Тверской улице во время празднования Дня России в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди выходят на улицу с триколорами.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНекоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.Фасад здания офиса Mail.Ru Group, подсвеченный цветами российского флага в преддверии Дня России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Некоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.
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