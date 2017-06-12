Более 300 бригад "Мосводостока" усилят работу из-за ожидаемого ливня

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более 300 бригад "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемой непогоды в Москве, сообщила пресс-служба предприятия.
В настоящее время на контроле у "Мосводостока" есть 198 мест возможного скопления воды на городской территории, за которыми закреплена специальная техника для оперативной откачки воды.
Особое внимание уделяется местам скопления воды, которые могут привести к остановке общественного транспорта. После поступления заявки в центральную диспетчерскую службу информация оперативно передается на исполнение в эксплуатационно-гидротехнические районы (ЭГТР) ГУП "Мосводосток". Также силами ЭГТР регулярно производится обследование водосточной сети на предмет регламентного состояния, ежедневно в круглосуточном режиме проводятся работы по предупреждению и ликвидации скоплений воды.