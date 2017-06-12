Миллионы пользователей "ВКонтакте" отправили друзьям подарки в День России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. За сутки пользователи социальной сети "ВКонтакте" более 11 миллионов раз подарили друзьям подарки, созданные по случаю Дня России, сообщила пресс-служба Mail.Ru Group.

Накануне праздника в соцсети появилась возможность отправить другу подарок в честь Дня России. Сделать это можно, зайдя на его страницу и выбрав нужный, кликнув по кнопке с изображением подарочной упаковки.

Также разработчики добавили два тематических стикера — один в форме сердечка с надписью "С Днем России", а другой — в виде российского флага.