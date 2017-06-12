США
12.0612 июня19:21МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Власти Москвы назвали блефом заявление ФБК о помехах в установке колонок

19:1512.06.2017
(обновлено: 19:20 12.06.2017)
0951
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРабочие загружают оборудование в автомобиль после окончания акция против коррупции на проспекте Сахарова в Москве. 12 июня 2017Рабочие загружают оборудование в автомобиль после окончания акция против коррупции на проспекте Сахарова в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Заявление оппозиции о якобы помехах властей Москвы в установке колонок на митинге на проспекте академика Сахарова было блефом, заявил РИА Новости в понедельник руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Горожане и полиция во время акции против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Член СПЧ: участники несанкционированной акции на Тверской устроили давку

В воскресенье оппозиционер Алексей Навальный написал на своем сайте о проблемах с установкой сцены и колонок на митинге на проспекте академика Сахарова. При этом, как передавал корреспондент РИА Новости с места проведения акции, на митинге на пересечении проспекта Сахарова с Садовым кольцом были установлены сцена и колонки.

"Это было не просто надуманным… Уже время показало, что это бред и блеф очередной на самом деле. В очередной раз хочется оставить без комментариев, но сложно оставлять, потому что то, что люди делали, идя на открытую провокацию против своих же граждан, это на самом деле беспредел, поэтому на самом деле комментарий один — надуманно все было с точки зрения готовящейся провокации", — сказал Черников.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРабочие загружают оборудование в автомобиль после окончания акция против коррупции на проспекте Сахарова в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Рабочие загружают оборудование в автомобиль после окончания акция против коррупции на проспекте Сахарова в Москве. 12 июня 2017

Он рассказал, что в последний момент появились люди, которые начали устанавливать колонки, и при этом власти им никак не мешали, а, наоборот, оказывали содействие.

"Это как раз подтверждение того, что люди захотели и поставили и спокойно провели мероприятие. Мы, естественно, не стали им мешать устанавливать колонки, мы оказали всяческое содействие", — подчеркнул глава ведомства.

Участники театрализованной постановки Мобилизация на Тверской улице во время празднования Дня России в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Журналисты NYT и FT приняли историческую инсталляцию в Москве за баррикаду
В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкРабочие загружают оборудование в автомобиль после окончания акция против коррупции на проспекте Сахарова в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Рабочие загружают оборудование в автомобиль после окончания акция против коррупции на проспекте Сахарова в Москве. 12 июня 2017
Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена