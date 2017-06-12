Власти Москвы назвали блефом заявление ФБК о помехах в установке колонок

Рабочие загружают оборудование в автомобиль после окончания акция против коррупции на проспекте Сахарова в Москве. 12 июня 2017

Рабочие загружают оборудование в автомобиль после окончания акция против коррупции на проспекте Сахарова в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Заявление оппозиции о якобы помехах властей Москвы в установке колонок на митинге на проспекте академика Сахарова было блефом, заявил РИА Новости в понедельник руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

В воскресенье оппозиционер Алексей Навальный написал на своем сайте о проблемах с установкой сцены и колонок на митинге на проспекте академика Сахарова. При этом, как передавал корреспондент РИА Новости с места проведения акции, на митинге на пересечении проспекта Сахарова с Садовым кольцом были установлены сцена и колонки.

"Это было не просто надуманным… Уже время показало, что это бред и блеф очередной на самом деле. В очередной раз хочется оставить без комментариев, но сложно оставлять, потому что то, что люди делали, идя на открытую провокацию против своих же граждан, это на самом деле беспредел, поэтому на самом деле комментарий один — надуманно все было с точки зрения готовящейся провокации", — сказал Черников.

Он рассказал, что в последний момент появились люди, которые начали устанавливать колонки, и при этом власти им никак не мешали, а, наоборот, оказывали содействие.

"Это как раз подтверждение того, что люди захотели и поставили и спокойно провели мероприятие. Мы, естественно, не стали им мешать устанавливать колонки, мы оказали всяческое содействие", — подчеркнул глава ведомства.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.