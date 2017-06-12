День России в Приволжье: фестиваль ремесел и парад дружбы народов

Участники парада народов России в 7 отдыха имении М. Горького в честь Дня России в Казани. 12 июня 2017

Участники парада народов России в 7 отдыха имении М. Горького в честь Дня России в Казани. 12 июня 2017

НИЖНИЙ НОВГОРОД/УФА/КАЗАНЬ/САМАРА, 12 июн – РИА Новости. День России в регионах Приволжского федерального округа отмечают парадами дружбы народов, фестивалями народных художественных промыслов, концертами и спортивными состязаниями. В Нижнем Новгороде, Уфе и Кирове празднуют еще и День города.

День России — один из самых молодых государственных праздников страны. Двенадцатого июня в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником в 2002 году.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде местные руководители возложили цветы к памятнику основателю города князю Юрию Всеволодовичу и могиле Кузьмы Минина.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев дал старт строительству в микрорайоне "Бурнаковский" детсада, который планируется открыть в декабре 2018 года. Садик будет состоять из восьми двухэтажных блоков, где будут располагаться 15 групп, в том числе две ясельных, а также одного одноэтажного блока, в котором разместятся медпункт, кухня и прачечная. В детсаду предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, кабинет для индивидуальных занятий, а также уголок живой природы. Сметная стоимость строительства и оснащения детского сада необходимым оборудованием составляет 284,4 миллиона рублей.

По словам Шанцева, несмотря на завершение программы по ликвидации очередей в детские сады для детей от 3 до 7 лет, процесс строительства останавливать нельзя. "У нас каждый день рождается 100 новых нижегородцев. Это значит, что мы не должны отставать от темпов рождаемости, развивая возможности наших детсадов. Одновременно с этим надо идти дальше. Сейчас разворачивается программа строительства школ, ликвидации второй смены. Нам нужно построить 101 школу: 77 новых и 24 пристроя", — отметил губернатор.

Утром в День России в Нижнем Новгороде родились 14 малышей – 7 девочек и 7 мальчиков. Глава администрации города Сергей Белов посетил родильный дом №1, где по традиции поздравил рожениц. По статистике в этот день рождается от 40 до 60 детей. А в целом за год на протяжении последних трех лет население Нижнего Новгорода прибавлялось на 15-16 тысяч маленьких горожан. По словам Белова, с каждым годом растет количество семей, где воспитывается не по одному, а по двое-трое и даже пять и шесть детей.

В городе также открылся V международный фестиваль "Секреты мастеров", который, по информации местных властей, является самым крупным в России фестивалем народных художественных промыслов. В этом году почти в два раза возросло количество стран, принимающих в нем участие. В общей сложности на ярмарке 200 участников из 10 стран представляют 15 народных ремесел.

Власти Нижнего Новгорода отметили, что программа фестиваля получилась насыщенной. Для маленьких нижегородцев работали три больших интерактивных площадки, в том числе трасса для соревнований на беговелах, народные подвижные игры, кукольный театр и роспись больших картонных лошадок. Взрослые могли посетить концерты этнических групп на музыкальной поляне. Для всех возрастов работали творческие мастерские, где можно было освоить азы хохломской, городецкой росписи и гжельских узоров, изготовить керамику ручной работы или кожаные изделия. Кроме того, проводились мастер-классы по ковке, резьбе по дереву и работе на гончарном круге.

В течение дня в городе и районах области проходят концерты и спортивные состязания.

За празднованием Дня России следите в онлайн репортаже РИА Новости>>

Киров

В Кирове мероприятия, посвященные Дню России и Дню города, начались в Свято-Серафимовском соборе, где состоялся молебен и крестный ход, а затем продолжились на Театральной площади.

"День России – это объединяющий праздник для нашей страны. Он обращает нас к таким важнейшим ценностям, как Родина, патриотизм и единство народа, отражает наши теплые, искренние чувства к России, нашу ответственность за её настоящее и будущее. Символично, что в День России мы по традиции празднуем День рождения города, которому в этом году исполняется 643 года: большая Россия для каждого начинается с его малой родины", — сказал врио губернатора Кировской области Игорь Васильев на торжественном мероприятии.

Он поблагодарил всех кировчан, "которые трудятся ради процветания города, сохраняют добрые вятские традиции и стремятся создавать новое". "Пусть этот двойной праздник будет ярким! Пусть процветает и хорошеет наш Киров, а жизнь каждой семьи в городе будет наполнена радостью и благополучием", – отметил Васильев.

Глава региона по традиции в День России вручил паспорта граждан РФ юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет и которым выпала честь получить главный документ в торжественной обстановке. Также паспорта вручили двум бывшим иностранным гражданам в связи с получением гражданства России.

По информации областного правительства, на Театральной площади 12 июня развёрнуты площадки фестиваля "Вкусная Вятка". В этом году "Вкусная Вятка" проходит в рамках фестиваля Дружбы народов "Вместе Вятка". В связи с этим ведущие рестораны города обслуживают гостей праздника по меню национальных кухонь. В рамках фестиваля проведен кулинарный мастер-класс для детей из детских домов и школ-интернатов: детей учили готовить национальные блюда. Среди ресторанов-участников фестиваля прошёл конкурс кулинарного мастерства.

Кроме того, в фестивале принял участие известный кулинар, писатель и телеведущий Сталик Ханкишиев — он продемонстрировал кировчанам мастер-класс по приготовлению плова. В мастер-классе участвовал и врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, который, по его словам, также неплохо умеет готовить настоящий плов. К ним присоединился музыкант Тимур Ведерников, музыкальный проект которого "#поемвместе" будет представлен в вечерней программе праздника.

На мастер-классе были приготовлены два 15-литровых казана ферганского плова, который смогли попробовать все желающие.

Чувашия

Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, проходят в понедельник во всех районах и городах Чувашии. По информации администрации главы республики, патриотические мероприятия, тематические вечера, игры–викторины, концертные и конкурсные программы, спортивные состязания собрали на своих площадках тысячи людей.

Только в городе Чебоксары в Параде дружбы народов и торжественном мероприятии, посвященном Дню России, приняли участие более 6 тысяч гостей и жителей столицы республики.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем выступлении подчеркнул, что сила России — в традициях народов, живущих на ее территории, мужестве, героизме и силе духа людей. "Наша задача — воспитывать молодое поколение на основе традиций, в духе патриотизма, чтобы наши дети любили свою землю и гордились своей любимой страной Россией", — отметил Игнатьев.

На торжественном мероприятии, посвященном празднику, глава Чувашии вручил юным чебоксарцам паспорта гражданина РФ.

Башкирия

Башкирия 12 июня отмечает сразу три праздника — День России, 263-ю годовщину со дня рождения Салавата Юлаева и 443-ю годовщину основания крепости Уфа – День города.

"Главной праздничной площадкой стала площадь имени Ленина. Здесь развернулись выставки ремесленников, мастеров народных промыслов, декоративно-прикладного искусства "Город мастеров" и детского народного творчества. Перед началом концерта мэр города Ирек Ялалов вручил 11 юным уфимцам паспорта. Документы получили победители олимпиад, научных конкурсов и спортивных состязаний", — сообщил РИА Новости представитель уфимской мэрии.

По его данным, несмотря на дождливую погоду, уфимцы пришли посмотреть гала-концерт международного фестиваля национальных культур "Бердэмлек – Содружество", в котором принимают участие коллективы Китая, Эстонии, Южной Кореи, Сербии, Индии, Южной Африки, Шри-Ланки.

"В праздничный день состоится еще одно знаменательное событие для нашего города – открывается исторический парк "Россия – моя история" на ВДНХ ЭКСПО. Этот интерактивный проект – увлекательное путешествие в прошлое нашей страны. Создатели парка сделали все, чтобы российская история была представлена в доступной форме и максимально приближена к реалистичности", — пояснил собеседник агентства.

Праздничные мероприятия в Уфе закончатся вечером концертной программой и красочным салютом.

Татарстан

В Казани праздничные мероприятия самого разного формата — спортивные соревнования, мастер-классы, концерты — проходят с самого утра во всех районах города. Например, в парке "Крылья Советов" прошли соревнования "Вперед, Россия!", юные казанцы активно участвовали в "Веселых стартах", стритболе, турнире по мини-футболу. На танцевальной веранде парка разместилась музыкально-поэтическая площадка "Со мной была и есть Россия", где выступили поклонники поэзии и бардовской музыки. Для детей прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, было организовано катание на пони, лошадях и электромобилях.

В парке культуры и отдыха имени М. Горького прошел парад дружбы народов с участием представителей Ассамблеи народов Татарстана. Здесь же несколько десятков казанцев присоединились к социально-спортивному движению "Зеленый Фитнес", в рамках которого спортивные занятия проводятся для всех желающих в парках и скверах республики.

Концерт духовых оркестров "Я люблю тебя, Россия!" и мастер-классы в течение дня прошли в парке имени Урицкого: дети составляли триколор из птиц-оригами, рисовали на асфальте, проходили полосу препятствий, участвовали в шоу от Дома занимательной науки и техники.

Для любителей активного отдыха был организован велопраздник. На набережной озера Кабан казанцы пробовали силы в открытом фестивале "Папа, мама, я – рыболовная семья".

Центральной площадкой празднования Дня России стала Кремлевская набережная, где днем состоялся полуфинал фестиваля "Энергия рока" с группами "Мураками", "Большой Куш", ВИА "Волга-Волга" в качестве хедлайнеров.

Вечером здесь же в рамках городского проекта "Добрая Казань" стартует фестиваль "Танцуй добро". К проекту в формате instagram-эстафеты уже присоединились многие казанцы и известные деятели российского шоу-бизнеса, среди которых певицы Алсу и Нюша, шоумены Тимур Родригез и Тимур Батрутдинов, актер Станислав Ярушин и другие.

Участники проекта "Танцуй добро" внесут свой вклад в благотворительность: все средства, собранные на фестивале, будут направлены в помощь общественному благотворительному фонду детского стационара городской больницы №18. В рамках проекта также подведут итоги всероссийской акции "Чья-то жизнь — уже не мелочь" в помощь фонду "Линия жизни" для лечения тяжелобольных казанских детей.

Позднее праздничная программа на набережной продолжится концертом, в рамках которого состоится вручение молодым жителям Казани паспортов гражданина России. Ведущим концерта станет российский шоумен, актер, певец и ведущий Тимур Родригез, а хедлайнером – ВИА "Самоцветы". Впервые будет организована прямая трансляция праздничного концерта с Красной площади в Москве. По традиции празднование Дня России в Казани завершится салютом.

Самара

Празднование Дня России в Самаре проходит вместе с международным культурным фестивалем "ВолгаФест", программа которого рассчитана на 11-12 июня. На "ВолгаФесте" выступят уличные театры из Самары, Санкт-Петербурга и гости из Франции.

Вместе с культурными площадками на Волге прошёл парад необычных судов и соревнования самодельных плавательных средств. В полдень 12 июня на набережной Волги в Самаре состоялось уникальное шоу воздушных змеев, которые выполнены в форме огромных китов, рыб, осьминогов, каракатиц и других обитателей воды.

На улице Полевой представители народов Самарской области провели "Парад дружбы народов России", который завершился большим многонациональным хороводом у памятника Григорию Засекину.

Вечером жители Самары смогут увидеть выступление знаменитой российской рок-группы "Ума Турман". Финалом праздника станет уникальный праздничный фейерверк, который в этом году будут запускать с реки Волги.