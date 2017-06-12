Дружба, снегурочки и караоке – в центральных регионах отмечают День России

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Регионы центра РФ отмечают День России ярко и весело: парад дружбы, забег снегурочек, массовое караоке, танцевальный флешмоб – вот лишь часть праздничных мероприятий, которые проходят в различных городах.

В торжественной обстановке

В числе традиционных мероприятий в День России: вручение юным жителям региона их главного в жизни документа — паспорта гражданина Российской Федерации. Паспорта ребятам вручали губернаторы регионов и главы городов в торжественной обстановке.

В Тамбове к празднику приурочили вручение сертификатов гражданам, занесенным на доску почета городского округа город Тамбов. В этом году на ней появились имена 24 тамбовчан. Сертификаты вручал глава Тамбова Сергей Чеботарев, который в своей речи отметил, что главное богатство Тамбова – это люди.

"Сегодня здесь, на этой красной дорожке, стоят те, кто своим трудом создает будущее Тамбова. Уважаемые друзья, вы работает в разных сферах — кто-то охраняет порядок, защищает нас, кто-то создает материальные блага, кто-то работает с детьми, в культуре, в здравоохранении. Каждый из вас внес весомый вклад, чтобы жизнь в городе была лучше, насыщенней, ярче", — сказал Чеботарев, слова которого приводятся на сайте городской администрации.

Вальс на стрелке

В честь праздника несколько десятков пар закружились в вальсе на Стрелке (слияние рек Волги и Которосли) в Ярославле. Как сообщает мэрия Ярославля, флешмоб "Вальс России" проводится в городе уже третий год подряд. Два предыдущих года он проходил в День Победы, но в этот раз 9 мая "Вальс России" не состоялся из-за непогоды. Однако организаторы решили не нарушать традицию, и мероприятие было перенесено на 12 июня.

"Репетиции у нас начались еще два месяца назад, некоторые пары начинали с нуля, кто-то участвует уже не первый раз. Флешмоб "Вальс России" — это патриотическое мероприятие, которое в то же время позволяет молодежи собраться вместе, потанцевать, а тем, кто не умеет — научиться вальсировать", — рассказала организатор акции Ксения Коломазина.

Волжская набережная в День России стала центром песенного фестиваля. Музыкальные коллективы выступили на пяти точках верхнего яруса набережной: у памятника Некрасову, у художественного музея, у музея истории города, у Арсенальной башни и на верхнем ярусе Стрелки.

Велопробегом по дорогам Победы

В Липецке в понедельник на площади Героев состоялся старт патриотического велопробега "Маршрут Победы": Липецк — Санкт-Петербург". Как сообщает администрация города, пробег посвящен памяти земляков-липчан, погибших на фронтах Второй мировой и во время блокады Ленинграда. Четверо спортсменов, в числе которых инвалид по зрению, преодолеют около 1400 километров.

Участников велопробега тепло приветствовал глава администрации Липецкой области Олег Королев. Он поделился с ребятами воспоминаниями о том, как представители старшего поколения 30-40 лет назад совершали велопробеги в Нижний Новгород, Ростов и другие города. Кроме того, старшеклассники однажды совершили поход на шлюпках из Ельца в Волгоград, где возложили венки на Мамаевом кургане в честь годовщины Великой Победы.

"Вы продолжаете эти добрые традиции старшего поколения, и для молодежи очень важен ваш пример, — отметил Королев. — Успехов вам, удачи и хорошей дороги".

Чья Снегурочка быстрей?

Спортивные события проходят во всех регионах центра России. Кострома в этом году вновь принимает участников большого бегового проекта "Бегом по Золотому кольцу". В рамках этого события в городе прошел полумарафон "Здорово, Кострома!", в котором приняли участие 2,6 тысячи участников, самому маленькому из них — всего четыре года, самому старшему – 79 лет.

Поем вместе

Самым ярким стал состоявшийся впервые в этом году детский забег Fun-run "Снегурочки" на 300 метров, который прошел впервые. Полсотни маленьких костромичек в возрасте от 4 лет вышли на беговую дорожку в тематических костюмах, а внучка Деда Мороза – костромская Снегурочка — дала участницам старт.

В Брянске центром праздника стала площадь Ленина. Одним из самых массовых событий на ней оказалась акция "Поющая площадь". Согласно замыслу организаторов, это "классическая вариация на всенародно любимый жанр караоке". Люди исполнили песни, тексты которых транслировались на экраны. Отдельного внимания заслуживает подборка композиций – это знакомые с детства мелодии Дунаевского и Соловьёва-Седого из кинофильмов "Цирк", "Светлый путь", "Дети капитана Гранта", "Весёлые ребята", "Небесный тихоход" и другие. Вечер караоке — "С песней по жизни" — прошел и в Воронеже.

Во Владимире в этом году решили заложить новую традицию празднования Дня России – лучшие хоровые коллективы вместе с первыми лицами региона исполнили на Соборной площади гимн России. В приглашениях на праздник, которые мэрия изготовила тиражом в 50 тысяч экземпляров, были напечатаны слова государственного гимна, и каждый горожанин, пришедший на Соборную площадь, смог поддержать пение профессиональных хористов.

Аналогичная акция стала наиболее торжественным моментом празднования Дня России в Липецке. На площади Петра Великого гимн России исполнили 4 тысячи горожан.

Шествие с флагом

В Орле митинг, посвященный Дню России, предваряло торжественное шествие с флагом России. Более 5 тысяч жителей региона пронесли флаг по центральным улицам города. В их рядах были представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций, духовенства, студенты, гости Орловщины. Возглавил колонну губернатор Вадим Потомский. Праздничное настроение создавал оркестр Академии ФСО России.

Еще одно массовое шествие – Парад дружбы — состоялось в понедельник в Ярославле. Около 500 человек в национальных костюмах прошли по центру города на Советскую площадь – там состоялось торжественное исполнение гимна России.

Я люблю тебя…

В Твери на площади Славы прошла молодёжная акция "Я люблю тебя, Россия".

"Каждый желающий мог написать свои пожелания родному городу на специальном флаере в виде красного сердца и прикрепить его к общему полотну с контурами карты нашей страны", — говорится в сообщении горадминистрации.

Жители Тулы признавались в любви к литературе. В сквере у памятника "Тулякам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах" была организована литературно-музыкальная площадка. Библиотекари устроили книжную выставку, провели литературный квест и организовали обмен книг – буккроссинг.

И в завершение — салют

Во всех регионах праздничный марафон завершится вечерним фейерверком, который предварят выступления популярных исполнителей.

Например, в Тамбове с 20.00 на площади Ленина состоится эстрадный концерт с приглашенными звездами — на сцене свои хиты исполнит певица Натали и немецкий поп-певец, экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс. В Ярославле на Советской площади споет группа "Градусы", а на Советской площади в Костроме выступит кавер-группа "Свои люди".

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