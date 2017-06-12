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Общество

Дружба, снегурочки и караоке – в центральных регионах отмечают День России

Сюжет:
День России-2017 (44)
18:5312.06.2017
(обновлено: 18:57 12.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЛюди развернули флаг РФ в честь Дня России. 12 июня 2017Люди развернули флаг РФ в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Регионы центра РФ отмечают День России ярко и весело: парад дружбы, забег снегурочек, массовое караоке, танцевальный флешмоб – вот лишь часть праздничных мероприятий, которые проходят в различных городах.

В торжественной обстановке

Вадим Красносельский. Архивное фото
© Фото : Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики
Президент Приднестровья поздравил граждан с Днем России
В числе традиционных мероприятий в День России: вручение юным жителям региона их главного в жизни документа — паспорта гражданина Российской Федерации. Паспорта ребятам вручали губернаторы регионов и главы городов в торжественной обстановке.

В Тамбове к празднику приурочили вручение сертификатов гражданам, занесенным на доску почета городского округа город Тамбов. В этом году на ней появились имена 24 тамбовчан. Сертификаты вручал глава Тамбова Сергей Чеботарев, который в своей речи отметил, что главное богатство Тамбова – это люди.

"Сегодня здесь, на этой красной дорожке, стоят те, кто своим трудом создает будущее Тамбова. Уважаемые друзья, вы работает в разных сферах — кто-то охраняет порядок, защищает нас, кто-то создает материальные блага, кто-то работает с детьми, в культуре, в здравоохранении. Каждый из вас внес весомый вклад, чтобы жизнь в городе была лучше, насыщенней, ярче", — сказал Чеботарев, слова которого приводятся на сайте городской администрации.

Вальс на стрелке

Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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День России на Кавказе отметили массовым исполнением гимна и флешмобами
В честь праздника несколько десятков пар закружились в вальсе на Стрелке (слияние рек Волги и Которосли) в Ярославле. Как сообщает мэрия Ярославля, флешмоб "Вальс России" проводится в городе уже третий год подряд. Два предыдущих года он проходил в День Победы, но в этот раз 9 мая "Вальс России" не состоялся из-за непогоды. Однако организаторы решили не нарушать традицию, и мероприятие было перенесено на 12 июня.

"Репетиции у нас начались еще два месяца назад, некоторые пары начинали с нуля, кто-то участвует уже не первый раз. Флешмоб "Вальс России" — это патриотическое мероприятие, которое в то же время позволяет молодежи собраться вместе, потанцевать, а тем, кто не умеет — научиться вальсировать", — рассказала организатор акции Ксения Коломазина.

Волжская набережная в День России стала центром песенного фестиваля. Музыкальные коллективы выступили на пяти точках верхнего яруса набережной: у памятника Некрасову, у художественного музея, у музея истории города, у Арсенальной башни и на верхнем ярусе Стрелки.

Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.Участница праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкОфициальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - концерт в Чечне.Участники ансамбля песни и танца Заманхой выступают на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - концерт в Чечне.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкТеперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.Участники парада народов России в парке отдыха имении М. Горького в честь Дня России в Казани. 12 июня 2017
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Теперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.Во время выпускного курсантов Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади в Омске, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на торжественном приеме в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЖители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПервые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.Курсанты МЧС России разворачивают флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Первые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСтолица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".Участница праздника русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Столица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЕще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Еще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюбители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.Участник театрализованной постановки Смотр русских войск в канун Первой мировой на Тверской улице во время празднования Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Любители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТакже в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.Почетный караул Преображенского полка во время выступления в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Также в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВсего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.Девушка в национальном костюме встречает гостей на празднике русского гостеприимства СамоварФест в саду Эрмитаж. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Всего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.Участники праздничного миитинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛюди выходят на улицу с триколорами.Люди на Тверской улице во время празднования Дня России в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди выходят на улицу с триколорами.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНекоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.Фасад здания офиса Mail.Ru Group, подсвеченный цветами российского флага в преддверии Дня России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Некоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.
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Велопробегом по дорогам Победы

В Липецке в понедельник на площади Героев состоялся старт патриотического велопробега "Маршрут Победы": Липецк — Санкт-Петербург". Как сообщает администрация города, пробег посвящен памяти земляков-липчан, погибших на фронтах Второй мировой и во время блокады Ленинграда. Четверо спортсменов, в числе которых инвалид по зрению, преодолеют около 1400 километров.

Участников велопробега тепло приветствовал глава администрации Липецкой области Олег Королев. Он поделился с ребятами воспоминаниями о том, как представители старшего поколения 30-40 лет назад совершали велопробеги в Нижний Новгород, Ростов и другие города. Кроме того, старшеклассники однажды совершили поход на шлюпках из Ельца в Волгоград, где возложили венки на Мамаевом кургане в честь годовщины Великой Победы.

"Вы продолжаете эти добрые традиции старшего поколения, и для молодежи очень важен ваш пример, — отметил Королев. — Успехов вам, удачи и хорошей дороги".

Чья Снегурочка быстрей?

Спортивные события проходят во всех регионах центра России. Кострома в этом году вновь принимает участников большого бегового проекта "Бегом по Золотому кольцу". В рамках этого события в городе прошел полумарафон "Здорово, Кострома!", в котором приняли участие 2,6 тысячи участников, самому маленькому из них — всего четыре года, самому старшему – 79 лет.

Участники заезда на гироскутерах в Симферополе во время празднования Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму в четвертый раз отмечают День России: без официоза, искренне
Самым ярким стал состоявшийся впервые в этом году детский забег Fun-run "Снегурочки" на 300 метров, который прошел впервые. Полсотни маленьких костромичек в возрасте от 4 лет вышли на беговую дорожку в тематических костюмах, а внучка Деда Мороза – костромская Снегурочка — дала участницам старт.

Поем вместе

В Брянске центром праздника стала площадь Ленина. Одним из самых массовых событий на ней оказалась акция "Поющая площадь". Согласно замыслу организаторов, это "классическая вариация на всенародно любимый жанр караоке". Люди исполнили песни, тексты которых транслировались на экраны. Отдельного внимания заслуживает подборка композиций – это знакомые с детства мелодии Дунаевского и Соловьёва-Седого из кинофильмов "Цирк", "Светлый путь", "Дети капитана Гранта", "Весёлые ребята", "Небесный тихоход" и другие. Вечер караоке — "С песней по жизни" — прошел и в Воронеже.

Празднование Дня России
© РИА Новости / Александр Кряжев
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День России в регионах УФО: вручение флагов, паспортов и хоровая акция
Во Владимире в этом году решили заложить новую традицию празднования Дня России – лучшие хоровые коллективы вместе с первыми лицами региона исполнили на Соборной площади гимн России. В приглашениях на праздник, которые мэрия изготовила тиражом в 50 тысяч экземпляров, были напечатаны слова государственного гимна, и каждый горожанин, пришедший на Соборную площадь, смог поддержать пение профессиональных хористов.

Аналогичная акция стала наиболее торжественным моментом празднования Дня России в Липецке. На площади Петра Великого гимн России исполнили 4 тысячи горожан.

Шествие с флагом

В Орле митинг, посвященный Дню России, предваряло торжественное шествие с флагом России. Более 5 тысяч жителей региона пронесли флаг по центральным улицам города. В их рядах были представители региональной и муниципальной власти, общественных организаций, духовенства, студенты, гости Орловщины. Возглавил колонну губернатор Вадим Потомский. Праздничное настроение создавал оркестр Академии ФСО России.

Еще одно массовое шествие – Парад дружбы — состоялось в понедельник в Ярославле. Около 500 человек в национальных костюмах прошли по центру города на Советскую площадь – там состоялось торжественное исполнение гимна России.

Я люблю тебя…

В Твери на площади Славы прошла молодёжная акция "Я люблю тебя, Россия".

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
"Каждый желающий мог написать свои пожелания родному городу на специальном флаере в виде красного сердца и прикрепить его к общему полотну с контурами карты нашей страны", — говорится в сообщении горадминистрации.

Жители Тулы признавались в любви к литературе. В сквере у памятника "Тулякам, погибшим в локальных воинах и военных конфликтах" была организована литературно-музыкальная площадка. Библиотекари устроили книжную выставку, провели литературный квест и организовали обмен книг – буккроссинг.

И в завершение — салют

Во всех регионах праздничный марафон завершится вечерним фейерверком, который предварят выступления популярных исполнителей.

Например, в Тамбове с 20.00 на площади Ленина состоится эстрадный концерт с приглашенными звездами — на сцене свои хиты исполнит певица Натали и немецкий поп-певец, экс-солист группы Modern Talking Томас Андерс. В Ярославле на Советской площади споет группа "Градусы", а на Советской площади в Костроме выступит кавер-группа "Свои люди".

За празднованием Дня России следите в онлайн репортаже РИА Новости>>

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