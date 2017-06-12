В мероприятиях в честь Дня России участвуют 2,5 миллиона москвичей

Курсанты МЧС России развернули флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017

Курсанты МЧС России развернули флаг РФ в честь Дня России на Поклонной горе в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В посвященных Дню России массовых мероприятиях в Москве принимают участие более 2,5 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"В столице продолжаются массовые мероприятия и народные гуляния, посвященные празднованию Дня России, в них принимает участие более 2,5 миллиона человек", — сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности, отметил он.

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