В мероприятиях в честь Дня России участвуют 2,5 миллиона москвичей
18:1912.06.2017
(обновлено: 18:44 12.06.2017)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В посвященных Дню России массовых мероприятиях в Москве принимают участие более 2,5 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В столице продолжаются массовые мероприятия и народные гуляния, посвященные празднованию Дня России, в них принимает участие более 2,5 миллиона человек", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности, отметил он.
За празднованием Дня России следите в онлайн репортаже РИА Новости>>
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году. На фото - концерт в Чечне.
Теперь россияне традиционно отмечают этот день массовыми народными гуляниями, спортивными мероприятиями и концертами. На фото - парад в Казани.
В этом году Омский автобронетанковый инженерный институт приурочил выпуск ко Дню России.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев провели торжественный прием в Кремле в честь Дня России.
Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями. На фото: участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном.
Первые торжества на Красной площади, посвященные Дню России, прошли в 2003 году. А в декабре 2013 Путин внес День России в список разрешенных мероприятий, проводимых на Красной площади. На фото: курсанты МЧС разворачивают флаг в честь Дня России на Поклонной горе в Москве.
Столица в 2017 году встретила День России праздником русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж".
Еще одной традицией празднования стала церемония награждения Государственной премией в области науки и технологий, литературы и искусства. На фото: курсанты Омского автобронетанкового инженерного института во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России.
Любители исторической реконструкции смогли посмотреть театрализованную постановку на Тверской улице в Москве.
Также в Москве выступил Почетный караул Преображенского полка.
Всего по России в этот день проходят около двух тысяч массовых мероприятий.
В гуляниях принимают участие и взрослые, и дети. На фото - участники праздничного митинга в Новосибирске.
Люди выходят на улицу с триколорами.
Некоторые компании решили окрасить свои здания в цвета государственного флага. На фото - фасад офиса Mail.Ru Group.