К утру вторника в Москве может выпасть почти 15% месячной нормы осадков

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. До 15% месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе к утру вторника, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

Ранее в МЧС предупредили, что в регионе ожидается дождь с грозой и градом, порывистый ветер, такая погода может сохраниться до утра вторника.

"В случае если грозовые облака будут образовываться, мы ожидаем, что за оставшуюся часть сегодняшнего дня выпадет не более пяти миллиметров осадков. Предстоящей ночью погода сохранится облачная с прояснениями, за ночь мы тоже ждем по Москве от трех до пяти миллиметров осадков", — отметил специалист метеобюро, добавив, что это составляет около 14% от месячной нормы.

Норма осадков для июня в столичном регионе составляет 75 миллиметров.

По данным синоптиков, наибольшая вероятность выпадения осадков сохраняется на западе столичного региона.