Путин провел экскурсию для юных россиян, достигших ярких результатов

Президент РФ В. Путин вручил паспорта юным россиянам в День России

Президент РФ В. Путин вручил паспорта юным россиянам в День России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Молодое поколение россиян имеет все возможности для того, чтобы достичь ярких результатов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, который сегодня в рамках Всероссийской акции "Мы — граждане России!" в торжественной обстановке в Кремле вручил паспорта десяти юным россиянам. Кроме того, по их просьбе глава государства провел краткую экскурсию по Кремлю и даже пригласил их в свой рабочий кабинет.

"Паспорта у нас получают к 14 годам, а вы к 14 годам многого добились, многое успели сделать… Вы проявили лучшие качества — смелость, а некоторые из вас даже самопожертвование… С такими задатками, такими качества, у вас есть все возможности добиться в жизни ярких результатов ", — сказал Путин на церемонии.

Путин напомнил, что ранее в понедельник в Кремле были вручены Государственные премии выдающимся россиянам за существенные достижения в конкретных областях. "У каждого из вас, когда вы выберете свой путь, тоже будет такая возможность", — уверен глава государства.

Путин отметил, что, достигая больших результатов в своих областях, каждый вносит вклад в будущее России. "Вы для нас таким будущим являетесь, вам и вашим сверстникам предстоит определять судьбу страны", — заявил он.

Экскурсия от президента

Выступая с ответным словом, юные россияне поблагодарили президента за оказанную высокую честь. Многие из них признались, что такие церемонии придают им уверенности и вдохновляют на усердный труд в будущем.

Во время церемонии один из участников рассказал, что мечтает побывать в кабинете президента. Сразу после вручения паспортов Путин исполнил эту мечту — пригласил участников церемонии в рабочий кабинет.

По пути из Екатерининского зала в рабочий кабинет Путин рассказал детям о Кремле. В самом же кабинете он провел гостей за свой стол, показал установленное там оборудование. На память ребята сделали фото вместе с главой государства.