МЧС предупреждает о дожде с грозой и градом в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дождь с грозой и градом, порывистый ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие часы, такая погода может сохраниться до утра вторника, сообщает столичный главк МЧС в понедельник.
"По информации ФГБУ "Центральное УГМС", в ближайшие 1-2 часа с сохранением на вечер 12 июня, ночь и утро 13 июня в Москве (включая ТиНАО) и Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.
В ведомстве предупреждают, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.
Спасатели настоятельно рекомендует в условиях непогоды обходить рекламные щиты и шаткие строения, автомобили парковать в гараж и не оставлять их рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию на дорогах.