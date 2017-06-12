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Общество

День России на Кавказе отметили массовым исполнением гимна и флешмобами

Сюжет:
День России-2017 (37)
15:2312.06.2017
0900
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкУчастники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ПЯТИГОРСК, 12 июн — РИА Новости. Жители Северного Кавказа отметили День России массовым исполнением гимна страны, шествиями с гигантскими российскими триколорами и спортивными мероприятиями, сообщили РИА Новости власти регионов округа.

Прямое включение с Москвой в Дагестане

Участник праздничного митинга в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сибирь отметила День России концертами и сдачей норм ГТО
"В День России в городах и районах Дагестана проходят торжественные собрания, митинги, концерты, акции, викторины, тематические выставки, посвященные Дню России, в том числе в центрах традиционной культуры народов РФ", — сообщили в управлении администрации главы и правительства региона.

В Махачкале пройдет массовое исполнение гимна России и развертывание флага, в котором примут участие до 1 тысячи человек. Ключевым мероприятий праздника станет праздничный концерт на площади Ленина в Махачкале, где будет организовано прямое включение с Красной площадью.

В рамках акции "Мы граждане России" представители руководства республики торжественно вручили паспорта школьникам, отличившимся в учебе, спорте и общественной деятельности. В течение всего дня на улицах городов и районов Дагестана будет проходить раздача ленточек цветов российского триколора.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКурсанты Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института на Соборной площади во время выпускного, приуроченного к празднованию Дня России. 12 июня 2017

Поддержка Кубка Конфедераций в КЧР

Праздничный митинг в честь Дня России на площади Ленина в Новосибирске. 12 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дрифт и кухня: Дальний Восток отмечает День России
Праздничным утром на запасных полях стадиона "Нарт" столицы Карачаево-Черкесии прошли посвященные Дню России соревнования по футболу "Кубок Континентов в поддержку Кубка Конфедераций 2017", сообщает администрация Черкесска.

Также в Черкесске желающие могли получить от волонтеров ленточку-триколор, текст гимна страны, а также с помощью аквагримеров нанести символ праздника на свое лицо.

"Для всех любителей современного визуального искусства установлена импровизированная стена для граффити протяженностью 16 метров. На ней мастера уличного искусства в режиме онлайн создавали разнообразные тематические праздничные рисунки", — отметили в администрации. Школьники, молодогвардейцы и юные артисты приняли участие в шествии с 30-метровым флагом России.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкУчастники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Участники на праздничном митинге-концерте в честь Дня России в Грозном. 12 июня 2017

Выставка военной техники в Северной Осетии и парад диаспор в КБР

Участница международного фестиваля исторической реконструкции Времена и эпохи. Собрание
© РИА Новости / Александр Вильф
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Организаторы "Времен и Эпох" призвали не превращать фестиваль в митинг
"На площади свободы можно будет увидеть выставку военной техники 58-й армии. Кроме этого, на площади Штыба развернулась площадка Центра военно-патриотического воспитания молодежи Северной Осетии. Праздничные гуляния начались в Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова", — сообщает администрация Владикавказа.

В парке горожан ждут различные развлекательные площадки, аниматоры и аттракционы, и фестиваль еды "Нартхор". Кроме этого, на площади Ленина пройдет уже традиционный флешмоб "Карта России".

В Нальчике в День России прошло шествие национальных диаспор республики "Парад дружбы народов России 2017".

В Ингушетии митинг-концерт в честь Дня России прошел в Назрани. Участие в нем приняли глава региона Юнус-Бек Евкуров, члены правительства республики. Кроме того, в день праздника в Назрани стартовал чемпионат России по вольной борьбе, участниками которого стали сильнейшие спортсмены из 45 регионов страны.

Жителям Ставрополя День России запомнится выставкой промыслов народов России с мастер-классами, конкурсом "Мисс Россия — Ставрополь", турниром по киберфутболу и робофутболу, а также конкурсом рисунков на асфальте и фестивалем радиоуправляемых моделей.

"Одно из главных событий праздника прошло под девизом "Россия-Ставрополь-МЫ!" на Крепостной горе в краевом центре. Его участниками стали около 5 тысяч жителей и гостей краевого центра. Праздничную атмосферу с земляками разделил губернатор Владимир Владимиров, который, как и многие горожане, пришел на Крепостную гору вместе с семьей", — отметили в пресс-службе губернатора.

За ходом празднований Дня России по всей стране следите в онлайн-репортаже Ria.ru >>

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкУчастники в национальных костюмах на празднике русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж". 12 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Участники в национальных костюмах на празднике русского гостеприимства "СамоварФест" в саду "Эрмитаж". 12 июня 2017
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